Трамп уже закладає основу для цього.

Дональд Трамп може спробувати захопити владу навіть за умови програшу на президентських виборах. Як пише Politico, чотири роки тому він уже намагався провернути такий сценарій, і ситуація може повторитися.

"Десятки інтерв'ю з людьми, залученими до виборчого процесу, свідчать: Трамп не тільки може здійснити другу спробу скасувати вибори, які він програє, він і його союзники вже закладають основу для цього", - пише видання.

Як пояснює видання, стимул Трампа отримати повноваження і захист Білого дому сильніший, ніж будь-коли: якщо він програє, то зіткнеться з лавиною кримінальних розглядів, які можуть тривати все життя. Якщо він переможе, вони, найімовірніше, припиняться.

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Хоча ніхто достеменно не знає, як саме Трамп може напасти на виборчу систему у 2024 році, однак Politico, посилаючись на думку законодавців, слідчих Конгресу, партійних діячів та експертів з конституційного права, представило приблизний сценарій.

1. Він посилить недовіру до результатів виборів, роблячи необґрунтовані або перебільшені заяви про широкомасштабне шахрайство на виборах і порушуючи судові позови, які оскаржуватимуть достатню кількість бюлетенів, щоб змінити результати в ключових штатах.

2. Він спиратиметься на дружніх чиновників округу і штату, щоб вони чинили опір підтвердженню результатів виборів.

3. Він закличе союзників у контрольованих Республіканською партією законодавчих органах штатів, що вагаються, призначити "альтернативних" президентських виборників.

4. Він покладатиметься на конгресменів-республіканців, щоб вони підтримали цих альтернативних виборників - або принаймні відкинули демократичних виборщиків, - коли вони зберуться, щоб підтвердити результати.

5. Він спробує домогтися того, щоб Гарріс позбавили 270 голосів у Колегії вибірників, відправивши вибори до Палати представників, де в республіканців, найімовірніше, буде достатньо голосів, щоб обрати Трампа наступним президентом.

Як зазначає Politico, деякі з необхідних інгредієнтів для цієї кампанії у Трампа вже є.

Так, він уже розпочав чітку місію з розпалювання якомога більшої невизначеності щодо результатів виборів, стверджуючи, що єдиний спосіб програти Гарріс - це якщо демократи "шахраюватимуть". Також багато хто з чиновників, які стояли на шляху Трампа чотири роки тому, були відсторонені або пішли у відставку, поступившись владою слухнянішим наступникам, які підтримують Трампа. Крім того, посилилися погрози на адресу посадовців виборчих комісій та побоювання щодо цивільних заворушень, які зростають.

"Можливо, Трамп і його союзники не докладатимуть постійних зусиль, щоб скасувати свою поразку на виборах. Переконлива перемога Гарріс ускладнить для Трампа згуртування республіканців на його боці. Але спостерігачі за виборами, і деякі з союзників Трампа сходяться в одному: у ніч виборів, незалежно від того, що покажуть результати, скільки голосів залишиться непідрахованими і скільки радників скажуть йому зворотне, Дональд Трамп оголосить себе переможцем", - пише Politico.

Вибори у США та Україна

Камала Гарріс раніше заявила, що зважить можливість членства України в НАТО в майбутньому, а Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Києву і заявив, що швидко закінчить війну в разі обрання.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить три "шляхи вперед" після виборів у США. Один із цих шляхів - продовження підтримки України союзниками, які все ще "бояться деяких ризиків". Два інших шляхи передбачають поліпшення або погіршення ситуації для України залежно від того, хто переможе в президентських перегонах.

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