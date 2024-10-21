Дональд Трамп може спробувати захопити владу навіть за умови програшу на президентських виборах. Як пише Politico, чотири роки тому він уже намагався провернути такий сценарій, і ситуація може повторитися.
"Десятки інтерв'ю з людьми, залученими до виборчого процесу, свідчать: Трамп не тільки може здійснити другу спробу скасувати вибори, які він програє, він і його союзники вже закладають основу для цього", - пише видання.
Як пояснює видання, стимул Трампа отримати повноваження і захист Білого дому сильніший, ніж будь-коли: якщо він програє, то зіткнеться з лавиною кримінальних розглядів, які можуть тривати все життя. Якщо він переможе, вони, найімовірніше, припиняться.
Хоча ніхто достеменно не знає, як саме Трамп може напасти на виборчу систему у 2024 році, однак Politico, посилаючись на думку законодавців, слідчих Конгресу, партійних діячів та експертів з конституційного права, представило приблизний сценарій.
1. Він посилить недовіру до результатів виборів, роблячи необґрунтовані або перебільшені заяви про широкомасштабне шахрайство на виборах і порушуючи судові позови, які оскаржуватимуть достатню кількість бюлетенів, щоб змінити результати в ключових штатах.
2. Він спиратиметься на дружніх чиновників округу і штату, щоб вони чинили опір підтвердженню результатів виборів.
3. Він закличе союзників у контрольованих Республіканською партією законодавчих органах штатів, що вагаються, призначити "альтернативних" президентських виборників.
4. Він покладатиметься на конгресменів-республіканців, щоб вони підтримали цих альтернативних виборників - або принаймні відкинули демократичних виборщиків, - коли вони зберуться, щоб підтвердити результати.
5. Він спробує домогтися того, щоб Гарріс позбавили 270 голосів у Колегії вибірників, відправивши вибори до Палати представників, де в республіканців, найімовірніше, буде достатньо голосів, щоб обрати Трампа наступним президентом.
Як зазначає Politico, деякі з необхідних інгредієнтів для цієї кампанії у Трампа вже є.
Так, він уже розпочав чітку місію з розпалювання якомога більшої невизначеності щодо результатів виборів, стверджуючи, що єдиний спосіб програти Гарріс - це якщо демократи "шахраюватимуть". Також багато хто з чиновників, які стояли на шляху Трампа чотири роки тому, були відсторонені або пішли у відставку, поступившись владою слухнянішим наступникам, які підтримують Трампа. Крім того, посилилися погрози на адресу посадовців виборчих комісій та побоювання щодо цивільних заворушень, які зростають.
"Можливо, Трамп і його союзники не докладатимуть постійних зусиль, щоб скасувати свою поразку на виборах. Переконлива перемога Гарріс ускладнить для Трампа згуртування республіканців на його боці. Але спостерігачі за виборами, і деякі з союзників Трампа сходяться в одному: у ніч виборів, незалежно від того, що покажуть результати, скільки голосів залишиться непідрахованими і скільки радників скажуть йому зворотне, Дональд Трамп оголосить себе переможцем", - пише Politico.
Вибори у США та Україна
Камала Гарріс раніше заявила, що зважить можливість членства України в НАТО в майбутньому, а Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Києву і заявив, що швидко закінчить війну в разі обрання.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить три "шляхи вперед" після виборів у США. Один із цих шляхів - продовження підтримки України союзниками, які все ще "бояться деяких ризиків". Два інших шляхи передбачають поліпшення або погіршення ситуації для України залежно від того, хто переможе в президентських перегонах.