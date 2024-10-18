Один зі шляхів передбачає продовження підтримки союзниками.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що президентські вибори у США, а саме їхній результат має вирішальне значення для вступу України до НАТО та її майбутнього загалом, пише Financial Times.

"Я не знаю, що нам запропонують після виборів (у США - УНІАН). Ми бачимо три різні шляхи вперед", - зазначив український лідер.

Зазначається, що один із цих шляхів - продовження підтримки України хоч і союзниками, які все ще "бояться деяких ризиків", сказав Зеленський. Два інші шляхи передбачають поліпшення або погіршення ситуації для України залежно від того, хто переможе в президентських перегонах.

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"Чи буде це більш позитивно? Або менш позитивно? Чесно кажучи, я не знаю. І це дуже чутливо для нашого народу", - заявив Зеленський.

Видання нагадало про позицію щодо України двох головних кандидатів у президенти США: Камала Гарріс заявила, що зважить можливість членства України в НАТО в майбутньому, а Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Києву і заявив, що швидко закінчить війну у разі обрання.

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