Кампанія Трампа вже почала створювати наратив навколо рішення Гарріс щодо Волза.

Команда колишнього президента США Дональда Трампа, який балотується на новий термін, почала атакувати губернатора Міннесоти Тіма Волза одразу після того, як віцепрезидентка Камала Гарріс обрала його своїм партнером на виборах.

Джерела в передвиборчій кампанії Трампа повідомили CNN, що вони вважають, що вибір Волза допоможе їм аргументувати, що Гарріс є радикальним лібералом. Губернатор Міннесоти є фаворитом серед ліберальних кандидатів.

"Ніколи не ухиляйтеся від наших прогресивних цінностей. Соціалізм для однієї людини – це добросусідство для іншої", – заявив Волз нещодавно.

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Кампанія Трампа вже почала створювати наратив навколо рішення Гарріс щодо Волза. Одне джерело повідомило, що віцепрезидентка "стала на коліно перед антисемітськими, антиізраїльськими лівими і вибрала когось настільки ж небезпечно ліберального, як і вона сама".

У соціальних мережах кампанія і суперкоаліційний виборчий штаб MAGA Inc негайно почали просувати деякі дослідження, які вони збирали про Волза, поки готувалися до остаточного рішення Гарріс. У Трампа губернатора Міннесоти називають "некомпетентним лібералом".

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6 серпня віцепрезидентка США кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс прийняла рішення щодо кандидата у віцепрезиденти. Її партнером у цій передвиборчій кампанії став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Відомо, що Волз 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому домінують республіканці. Але протягом останнього тижня він зробив кілька заяв проти Республіканської партії. Його слова про Дональда Трампа і Джей Ді Венса, яких він назвав "дивними чуваками", стали мемом.

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