Йдеться про губернатора Міннесоти.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс прийняла рішення щодо кандидата у віцепрезиденти. Четверо людей, близьких до процесу, розповіли CNN, що йдеться про губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Зазначається, що Волз був фаворитом штабу. Співробітники з нетерпінням чекали оголошення віце-президента, кажуть джерела, включно з невеликим колом співробітників, які готуються до офіційного оголошення: "Якщо це він, ми вражені. Він нам подобається", – підкреслило джерело CNN.

За словами журналістів, колишній освітянин Волз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому домінують республіканці.

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За останній тиждень він виступив з кількома заявами проти республіканців. Однак його найпомітнішим внеском стала рішучість затаврувати Республіканську партію, особливо її президентський список колишнього президента Дональда Трампа і сенатора Джей Ді Венса. Волз назвав цей дует "дивними чуваками". Ця фраза прижилася, ставши центральним мемом.

Шлях Гарріс до президентства

Раніше УНІАН писав, що Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох фіналістів. Ключовими кандидатурами зараз є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро і губернатор Міннесоти Тім Волз.

Віце-президентка США Камала Гарріс мінімально, але стабільно випереджає Дональда Трампа за симпатіями виборців. Це засвідчило нове соціологічне опитування, проведене на замовлення CBS News.

До того ж Дональд Трамп погодився провести дебати з Камалою Гарріс після того, як вона заявила, що "готова" прийняти його виклик.

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