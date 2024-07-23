Під час свого виступу на передвиборчому мітингу Гарріс порушила низку важливих для американського народу питань.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка зараз є найбільш імовірною кандидаткою в президенти від Демократичної партії, виступила на своєму першому передвиборчому мітингу в штаті Вісконсин, пише CNN. Вона зробила кілька гучних заяв – як і щодо опопнента Дональда Трампа, так і щодо планів в разі перемоги на виборах.

Говорячи про свою роль як колишнього генерального прокурора Каліфорнії і прокурора в суді, вона сказала: "Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа".

"І в цій кампанії, я обіцяю вам: Я з гордістю поставлю свій послужний список проти його в будь-який день тижня", – додала Гарріс.

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Вона також повідомила, що за останні 24 години її кампанія зібрала десятки мільйонів доларів на фінансування.

"Ми проводимо кампанію за підтримки людей. І у нас щойно з'явилася чудова новина: ми щойно отримали найкращі 24 години збору коштів на місцях за всю історію президентських кампаній, і саме тому, що ми ведемо кампанію, керовану людьми, ви можете бути впевнені, що я стану президентом, орієнтованим на інтереси людей", – сказала віцепрезидентка США.

За словами Гарріс, ця президентська кампанія зосереджена надвох баченнях. Одне з них зосереджене на майбутньому нації, а інше – на минулому.

"Ми віримо в майбутнє, де кожна людина матиме можливість не просто вижити, але й розвиватися", – заявила вона, описуючи майбутнє, в якому "жодна дитина не повинна рости в бідності", де всі працівники мають можливість вступати в профспілки, літні люди "можуть виходити на пенсію з гідністю" і де медичне обслуговування та догляд за дітьми є доступними.

Вона додала, що "коли наш середній клас сильний, Америка сильна". Гарріс також розкритикувала кампанію колишнього президента Дональда Трампа.

"Дональд Трамп хоче відкинути нашу країну назад", – наголосила віцепрезидентка.

Крім того, Гарріс пообіцяла покласти край заборонам на аборти і допомогти відновити репродуктивні свободи американців.

"І ми, які віримо в репродуктивну свободу, зупинимо крайні заборони Дональда Трампа на аборти, тому що ми довіряємо жінкам приймати рішення щодо власного тіла, а не дозволяти уряду вказувати їм, що робити. І коли Конгрес прийме закон про відновлення репродуктивних свобод, як президент Сполучених Штатів, я підпишу його", – наголосила вона.

Загалом Камала Гарріс під час свого виступу на передвиборчому мітингу у вівторок у Мілуокі, штат Вісконсин, порушила низку питань.

Ось що це за питання:

Свобода працівників вступати до профспілки.

Доступне медичне обслуговування.

Доступна дитяча опіка.

Оплачувана відпустка по догляду за дитиною.

Гідний вихід на пенсію.

Право кожного американця голосувати.

Безпека від насильства зі зброєю: закони про червоні прапори, загальні перевірки та заборона штурмової зброї.

Відновлення репродуктивної свободи.

"Створення середнього класу буде визначальною метою мого президентства", – сказала вона, висвітлюючи певні питання.

Вибори у США: це варто знати

Видання Politico пише, що Дональд Трамп може програти вибори через обраного кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Якщо демократична партія обере Камалу Гарріс як кандидата у президенти США, головною темою її передвиборчої програми можуть стати права жінок та, зокрема, аборти.

Як відомо, Трамп неодноразово потрапляв у сексистські скандали. Натомість у Венса ситуація ще гірша: він казав, що жінки, які зазнали згвалтувань – зобов'язані залишатися у шлюбі заради дітей. Крім того, політик неодноразово говорив про необхідність заборони абортів чи посилення політики з цього питання.

Зазначається, що жінки складають 51% серед виборчого електорату у США, і вони зазвичай значно активніше беруть участь у виборах.

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