Демократи тепло прийняли кандидатуру Гарріс.

Чинний президент США Джо Байден вирішив вийти з виборів, а його місце може зайняти віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже висунула свою кандидатуру. 45% виборців Демократичної партії вважають, що тепер їхні шанси перемогти значно зросли. Однак 10% - були більш песимістичні й наголосили, що це зменшує ймовірність.

Ще 17% вважають, що ситуація не змінилась, а 28% кажуть, що все залежить від того, якого кандидата висунуть демократи. Про це свідчать результати опитування, проведеного CBS News.

Майже 80% виборців Демократичної партії підтримують кандидатуру Гарріс, однак 21% переконаний, що потрібно обрати когось іншого.

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Вибори у США

CNN зазначав, що висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії.

Демократична партія планує обрати свого кандидата у президенти США до 7 серпня. Це відбудеться за допомогою онлайн-голосування. Тоді ж розглянуть кандидатуру майбутнього віцепрезидента.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на опитування CNN Poll of Polls, наразі у гонці ключових кандидатів - Дональда Трампа та Камали Гарріс - немає явного лідера. Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс - 47%.

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