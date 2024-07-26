Зазначається, що Трамп залишається кандидатом, якому найбільше довіряють у двох важливих питаннях – економіці та імміграції.

Республіканець Дональд Трамп залишається лідером у президентських перегонах у США, хоча все ще може програти вибори. Його відрив від демократки Камали Гарріс становить два пункти.

Про це свідчить опитування YouGov для The Times, яке було проведене після рішення президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. Воно показує, що трохи більше ніж за три місяці до дня голосування 5 листопада "Трамп все ще може програти вибори".

Видання наголошує, що до республіканця ставляться більш прихильно, ніж до Гарріс: 44% ймовірних виборців дуже або скоріше прихильно ставляться до колишнього президента. Про Гарріс так каже 41% опитаних. Водночас 50% ставляться несприятливо до Трампа і 51% – до Гарріс.

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Зазначається, що Трамп залишається кандидатом, якому найбільше довіряють у двох важливих питаннях – економіці та імміграції. Він також попереду в питаннях зовнішньої політики та злочинності. Гарріс, тим часом, випереджає Трампа за рівнем довіри у вирішенні питань заборони абортів та тих, що стосуються навколишнього середовища.

"[Гарріс] Це людина, яка не проводила жодної кампанії в якості кандидата в президенти і не була в центрі уваги, як Байден протягом останніх чотирьох років. Тим не менш, вона починає так само сильно, як і Байден. Зняття кандидатури Байдена і висунення Гарріс в якості ймовірного кандидата – все це суперечить будь-яким наслідкам, які ми могли б спостерігати від подальших наслідків теледебатів, замаху на вбивство, з'їзду і вибору кандидатури Джей Ді Венса. Безумовно, з'їзд і висунення кандидата можуть бути позитивними подіями, які дають кандидату поштовх, тому, можливо, ми спостерігаємо нівелювання цих ефектів зміною Байдена на Гарріс", – пояснив віце-президент з питань науки про дані та редактор з питань політики в США в YouGov Карл Бялік.

Крім того, це опитування окреслює низку особистісних рис, які виборці пов'язують з кандидатами, що боротимуться за президентське крісло. Так Трампа, порівняно з Гарріс, частіше називають:

егоїстичним (+ 38 пунктів);

божевільним (+22);

патріотичним (+19);

жорстким (+14);

впевненим у собі (+10).

Водночас Гарріс частіше називають:

обережною (+11);

боязкою (+11);

стійкою (+7);

розумною (+6).

Виборців також запитали, чи готові США обрати жінку президентом: 54% відповіли "так", 30% – "ні" і 16% не визначилися. Це більш негативний результат, ніж YouGov отримав, коли ставив те саме запитання у травні 2015 року, через місяць після оголошення Гілларі Клінтон про свою президентську кампанію. Тоді 63% зареєстрованих виборців сказали, що країна готова до жінки-лідера.

"Якщо ви подивитеся на питання, чи готові люди до жінки-президента зараз у порівнянні з 2015 роком, ви могли б сподіватися на дев'ять років прогресу. Натомість, ви бачите значне падіння в тому, чи вважають американці, що країна готова. Існує поширена думка, що жінки не матимуть жодних шансів серед значної частини електорату. Коли ми запитували людей, кого Гарріс має обрати своїм візаві – чоловіка чи жінку, більшість відповіли, що це не має значення. Але 35% демократів сказали, що вона повинна обрати чоловіка, а 6% сказали, що жінку. Існує думка, що бути жінкою, яка балотується на високу посаду, – це дуже невигідно", – сказав Бялік.

Вибори в США: останні новини

25 липня віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах. Передвиборче відео віцепрезидента США зосереджене на заклику до "свободи". Крім того, воно критикує юридичні проблеми експрезидента країни, який також балотується на новий термін, Дональда Трампа.

Згодом у ЗМІ повідомили, що колишній президент США Барак Обама має намір підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата у президенти від Демократичної партії на виборах цього року. Зазначається, що помічники Обами та Гарріс обговорювали можливість їх спільного виступу у передвиборчій кампанії, однак дата ще невідома.

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