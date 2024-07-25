Передвиборче відео віцепрезидента США зосереджене на заклику до "свободи".

Віцепрезидент США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X сьогодні, 25 липня та опублікувала перше передвиборче відео.

"Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - заявила вона у своєму дописі.

Можна побачити, що передвиборче відео віцепрезидента США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.

"На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті", - зазначається у відео під час того, як зображується Трамп та його можливий віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу", - запевнили у відео.

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Раніше опитування Reuters/Ipsos показало, що Камала Гарріс випереджає Трампа у президентських перегонах. Гарріс випередила Трампа з результатом 44% проти 42% в загальнонаціональному опитуванні, з різницею в межах 3-відсоткової похибки.

Також Камала Гарріс розповіла про свої плани щодо можливого президентства.

"Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. І в цій кампанії, я обіцяю вам: Я з гордістю поставлю свій послужний список проти його в будь-який день тижня", - наголосила вона, згадуючи про свою роль як колишнього генерального прокурора Каліфорнії і прокурора в суді.

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