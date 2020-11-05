15 листопада повторне голосування відбудеться в Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці (Київська область), а 22 листопада - у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.

Повторне голосування з виборів міського голови призначили в 15 містах України.

Як повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії, у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тисяч в 11 регіонах України призначене повторне голосування з виборів міського голови.

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Так, 15 листопада повторні вибори відбудуться у Волинській (м. Луцьк), Донецькій (м. Краматорськ), Одеській (м. Одеса), Сумській (м. Суми) та Хмельницькій (м. Камʼянець-Подільський) областях, а 22 листопада - у Дніпропетровській (м. Дніпро і м. Кривий Ріг), Донецькій (м. Слов’янськ), Закарпатській (м. Ужгород), Київській (м. Бровари), Львівській (м. Дрогобич і м. Львів), Полтавській (м. Полтава) та Рівненській (м. Рівне) областях.

Крім того, на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в м. Українка Київської області (територіальна громада з кількістю виборців до 75 тисяч).

Відповідне рішення прийняте у зв’язку з тим, що за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців.

Раніше повідомлялося, що повторне голосування з виборів міського голови призначили в 11 містах України.

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

Вони пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не організовувалося і не проводилося.

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Автор: Антоніна Доломанжи