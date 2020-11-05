Повторне голосування з виборів міського голови призначили в 15 містах України.
Як повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії, у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тисяч в 11 регіонах України призначене повторне голосування з виборів міського голови.
Читайте такожРезультати місцевих виборів в Україні: дані ЦВК (оновлюється)
Так, 15 листопада повторні вибори відбудуться у Волинській (м. Луцьк), Донецькій (м. Краматорськ), Одеській (м. Одеса), Сумській (м. Суми) та Хмельницькій (м. Камʼянець-Подільський) областях, а 22 листопада - у Дніпропетровській (м. Дніпро і м. Кривий Ріг), Донецькій (м. Слов’янськ), Закарпатській (м. Ужгород), Київській (м. Бровари), Львівській (м. Дрогобич і м. Львів), Полтавській (м. Полтава) та Рівненській (м. Рівне) областях.
Крім того, на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в м. Українка Київської області (територіальна громада з кількістю виборців до 75 тисяч).
Відповідне рішення прийняте у зв’язку з тим, що за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців.
Раніше повідомлялося, що повторне голосування з виборів міського голови призначили в 11 містах України.
25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.
Вони пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не організовувалося і не проводилося.
Місцеві вибори 2020: що відомо
- Сепаратист Струк очолив місто на Луганщині (відео)
- Кернеса оголосили мером Харкова
- Мером Чернігова переобрали Атрошенка
- В Одесі призначили другий тур виборів мера
- До Львівської міськради проходять п’ять партій
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram