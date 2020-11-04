Повторне голосування з виборів міського голови призначили в 11 містах України.
Про це повідомляється на сторінці Центральної виборчої комісії у Facebook.
За інформацією, що надійшла від тервиборчкомів, повторне голосування з виборів міського голови уже призначили у 11 містах 9-ти областей.
Зокрема, 15 листопада повторне голосування відбудеться в Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янець-Подільському, а 22 листопада –в Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.
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Місцеві вибори в Україні
Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
Мають бути обраними депутати 1 тис. 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.
Результати мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто по 6 листопада.
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