Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Київська міська територіальна виборча комісія озвучила остаточні результати голосування за кандидатів у мери Києва.

Читайте такожУ Дніпрі пройде другий тур виборів мера: названо дату

Згідно з підрахунком голосів, перемогу здобуває Віталій Кличко зі значним відривом від суперників – 50, 52% Це фактично дозволяє не проводити другий тур перегонів, адже один з кандидатів набрав понад половину від усіх голосів.

Його підтримав 365 161 виборець.

До Київради проходить сім партій, які подолали 5% бар’єр

"Опозиційна платформа – За життя" – 7,81%

"Європейська солідарність" – 20,52%,

"Єдність" Олександра Омельченка – 8,74%

"Голос" – 5,97%

"Слуга народу" – 7,53%

"УДАР" Віталія Кличка – 19,98%

"Батьківщина" – 7,49%

Хто боровся за крісло мера

Від початку серед передвиборчих фаворитів був Віталій Кличко зі своєю політичною силою «УДАР» і кандидат від партії «Голос» Сергій Притула.

Згідно з вересневим опитуванням, за Кличка готові були віддати свій голос 43,6% опитаних киян, за Притулу – 9,8%.

28 вересня Київський тервиборчком зареєстрував 17 кандидатів у міські голови столиці. Зокрема – Ігоря Смешка, який у 2019-му балотувався у президенти, Андрій Пальчевський, Олексій Кучеренко й колишній мер Києва часів Януковича Олександр Попов.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська