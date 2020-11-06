Київська міська територіальна виборча комісія озвучила остаточні результати голосування за кандидатів у мери Києва.
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Згідно з підрахунком голосів, перемогу здобуває Віталій Кличко зі значним відривом від суперників – 50, 52% Це фактично дозволяє не проводити другий тур перегонів, адже один з кандидатів набрав понад половину від усіх голосів.
Його підтримав 365 161 виборець.
До Київради проходить сім партій, які подолали 5% бар’єр
- "Опозиційна платформа – За життя" – 7,81%
- "Європейська солідарність" – 20,52%,
- "Єдність" Олександра Омельченка – 8,74%
- "Голос" – 5,97%
- "Слуга народу" – 7,53%
- "УДАР" Віталія Кличка – 19,98%
- "Батьківщина" – 7,49%
Хто боровся за крісло мера
Від початку серед передвиборчих фаворитів був Віталій Кличко зі своєю політичною силою «УДАР» і кандидат від партії «Голос» Сергій Притула.
Згідно з вересневим опитуванням, за Кличка готові були віддати свій голос 43,6% опитаних киян, за Притулу – 9,8%.
28 вересня Київський тервиборчком зареєстрував 17 кандидатів у міські голови столиці. Зокрема – Ігоря Смешка, який у 2019-му балотувався у президенти, Андрій Пальчевський, Олексій Кучеренко й колишній мер Києва часів Януковича Олександр Попов.
Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
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