Геннадій Кернес, своєю чергою, здобув перемогу на мерських перегонах і вчергове став міським головою.

Син чинного мера Харкова Кирило Кернес став депутатом облради.

Про це свідчать дані Харківської територіальної виборчої комісії, опубліковані на сайті Суспільного.

Читайте такожСтало відомо, які партії проходять у Київраду

Чоловік пройшов за списком партії свого батька «Блок Кернеса – Успішний Харків». Політична сила мера отримала в обласній раді 46 місць.

Окрім того, туди потрапили й «Опозиційна платформа – За життя» (29 місць), «Слуга народу (17), «Блок Світличної «Разом!» (17), «Європейська солідарність» (11).

Геннадій Кернес, своєю чергою, здобув перемогу на мерських перегонах і вчергове став міським головою.

Вибори 2020: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН