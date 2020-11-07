Син чинного мера Харкова Кирило Кернес став депутатом облради.
Про це свідчать дані Харківської територіальної виборчої комісії, опубліковані на сайті Суспільного.
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Чоловік пройшов за списком партії свого батька «Блок Кернеса – Успішний Харків». Політична сила мера отримала в обласній раді 46 місць.
Окрім того, туди потрапили й «Опозиційна платформа – За життя» (29 місць), «Слуга народу (17), «Блок Світличної «Разом!» (17), «Європейська солідарність» (11).
Геннадій Кернес, своєю чергою, здобув перемогу на мерських перегонах і вчергове став міським головою.
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