Чинний очільник міста отримав 60,34% підтримки виборців.

Геннадія Кернеса знову обрали міським головою Харкова.

Про це повідомляється на сайті Харківської міськради з посиланням на відповідну постанову міського територіального виборчкому.

Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, участь у голосуванні взяли 323 тис. 218 виборців. Найбільшу кількість голосів вони віддали за Кернеса – 195 тис. 044 (60,34%).

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Таким чином, міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським міським головою.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.

Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.

Як свідчать екзит-поли, за результатами виборів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці перемагають чинні мери міст.

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Автор: Антоніна Доломанжи