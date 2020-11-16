В ОПОРІ зазначили, що Виборчий кодекс України містить пряму заборону агітації іноземцями.

В Одесі зафіксовано незаконну агітацію мером Клайпеди (Литва) за кандидата на посаду міського голови Геннадія Труханова, який також є чинним мером міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анастасія Матвієнко.

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За її словами, 12 листопада на сторінці у Facebook політичної партії «Довіряй справам», кандидатом від якої є Труханов, з'явилося повідомлення з відеозаписом людини, схожої на чинного мера міста Клайпеда (Литовська республіка). У відеоролику - агітаційні заклики на користь кандидата Труханова.

«Однак Виборчий кодекс України містить пряму заборону здійснення агітації іноземцями. Ми передали відповідні матеріали до правоохоронних органів», - сказала Матвієнко.

На сторінці «Довіряй справам» у Facebook розміщено відео, про яке повідомила Матвієнко, а також написано, що це - звернення мера Клайпеди Вітаутаса Грубляускаса до одеситів.

Як зазначив експерт мережі ОПОРА в Одеській області Анатолій Бойко, безпосередньо в день голосування, 15 листопада, в Одесі спостерігачі фіксували окремі порушення - видачу бюлетенів не за паспортом громадянина України, спроби фотографування бюлетенів в кабінці, голосування поза кабіною для голосування.

На думку громадських діячів, ці порушення в цілому не могли вплинути на результати голосування.

Вибори мера Одеси 2020: другий тур

15 листопада в Одесі проходив другий тур виборів міського голови.

До другого туру вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії «Довіряй справам») і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р.н. («Опозиційна платформа - За життя»).

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Автор: Лариса Козова