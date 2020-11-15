Дізнавайтеся, хто стане мером вашого міста, за результатами екзит-полів.

15 листопада в Україні відбувся другий тур виборів мера у низці міст — в Одесі, Сумах, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

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О 20:00 закрилися виборчі дільниці, після чого стали відомі результати екзит-полів щодо виборів у перерахованих вище містах.

УНІАН зібрав результати екзит-полів після другого туру виборів.

ОДЕСА

За результатами екзит-полу КМІС, на виборах мера Одеси перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов, за нього проголосували 55,1% виборців. У Миколи Скорика ("Опозиційна платформа — За життя") - 42,8%.

ХЕРСОН

Після другого туру виборів мера Херсона, як свідчать дані екзит-полу ГО "НТЖ", перемагає Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") - у нього 67,03% голосів. У його суперника Володимира Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо") - 32,97%.

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

На виборах мера Кам’янця-Подільського перемагає самовисуванець Михайло Посітко (ВО "Свобода") з 62,2% голосів. У його опонента, самовисуванця Володимира Мельниченка - 36,8%. Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С." спільно з громадською організацією "Громадська ініціатива дій", повідомляє Vdalo.

Другий тур виборів мера в Україні 15 листопада: список міст

У неділю, 15 листопада, другий тур виборів мера пройде у містах:

Одеса

Суми

Луцьк

Херсон

Краматорськ

Кам'янець-Подільський

Українка

Хто боровся за крісло мера в Одесі, Сумах, Луцьку та інших містах

Одеса

У другий тур вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії "Довіряй справам") і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р. н. ("Опозиційна платформа — За життя").

Суми

У другий тур виборів потрапили чинний Сумський міський голова і кандидат від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Олександр Лисенко та кандидат від політичної партії "Європейська Солідарність" Вадим Акпєров.

Луцьк (Волинська область)

У другому турі виборів мера в Луцьку зійшлися Ігор Поліщук від партії "За майбутнє" та самовисуванець Богдан Шиба.

Краматорськ (Донецька область)

У другому турі голосували за самовисуванця Олександра Гончаренка та нинішнього мера Краматорська Андрія Панкова.

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)

До другого туру пройшли самовисуванець Володимир Мельниченко і кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко.

Українка (Київська область)

До другого туру пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко. Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.

Херсон

За посаду міського голови Херсона боролися Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!") і Володимир Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо").

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Автор: Ольга Робейко