Найбільшу підтримку на виборах до облради здобув «Блок Кернеса – Успішний Харків».

За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, до Харківської обласної ради пройшли п’ять партій.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, найбільшу підтримку виборців здобула партія «Блок Кернеса – Успішний Харків» – 211 тис. 952 голоси. За «Опозиційну платформу – За життя» проголосували 130 тис. 901 виборець, «Слугу народу» – 78 тис. 307, «Блок Світличної «Разом» – 76 тис. 099, «Європейську солідарність» – 49 тис. 412.

Таким чином, 46 місць у Харківській облраді займуть депутати від «Блоку Кернеса – Успішний Харків», 29 – від «ОПЗЖ», по 17 – від «Слуги народу» та «Блоку Світличної «Разом» та 11 – від «ЄС».

Місцеві вибори в Україні

Як повідомляв УНІАН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

4 листопада Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів.

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Автор: Світлана Макринська