Моргунов отримав понад 61 тис. голосів виборців або 65,93%.

За результатами місцевих виборів, міським головою Вінниці обрано чинного мера, представника партії «Українська стратегія Гройсмана» Сергія Моргунова.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

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Зокрема, Моргунов отримав 61 тис. 194 голоси виборців або 65,93%.

Окрім того, до Вінницької міськради проходять представники чотирьох партій.

Так, за «Українську стратегію Гройсмана» проголосували 45 тис. 954 виборця, «Європейську Солідарність» – 11 тис. 928, «Слугу народу» – 6 тис. 404, «Опозиційну платформу – За життя» – 5 тис. 845.

У зв’язку з цим, «Українська стратегія Гройсмана» отримає у Вінницькій міськраді 34 депутатські мандати, «ЄС» – 9, «Слуга народу» – 6, «ОПЗЖ» – 5.

Місцеві вибори в Україні-2020

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Вони проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

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Автор: Світлана Макринська