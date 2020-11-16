Спостерігачі вважають, що це може свідчити про контроль ходу виборів, а також про матеріальне стимулювання за голоси.

В Одесі на минулих місцевих виборах зафіксовано голосування виборців за одного з кандидатів нетиповими позначеннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області Анастасія Матвієнко.

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За її словами, 15 листопада спостерігачі одразу на кількох виборчих дільницях фіксували, що люди навпроти прізвища одного з кандидатів ставили нетипові позначення - літери і цифри.

Як зазначила Матвієнко, при цьому на кожній дільниці, де були зафіксовані такі випадки, використовувався свій унікальний набір символів.

«Нетипові позначення у виборчому бюлетені не є поодинокими; проте водночас вони однакові в межах однієї виборчої дільниці, і можуть свідчити, що за волевиявленням виборців здійснюється певний контроль. І, ймовірно, здійснюється стимулювання виборців до відвідування виборчої дільниці і голосування», - сказала Матвієнко.

Вона також зазначила, що даний факт має стати предметом розгляду правоохоронних органів.

Другий тур виборів мера Одеси

15 листопада в Одесі проходив другий тур виборів міського голови.

До другого туру вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н.., (кандидат від партії «Довіряй справам») і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р.н.. («Опозиційна платформа - за життя»).

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Автор: Лариса Козова