Геннадій Кернес - один з найвідоміших в Україні міських мерів.

Геннадій Кернес - це відомий український політик і харківський голова з 2010 року.

Геннадій Кернес біографія

Геннадій народився в Харкові в 1959 році. Після закінчення школи працював різноробочим і слюсарем. Здобув юридичну освіту в Академії ім. Я. Мудрого і закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю "державна служба".

На початку дев'яностих почав керувати власним бізнесом: йому належали ЗМІ «Вечірній Харків», телеканали «Тоніс» і «Сьомий канал», туристичний комплекс «Національ». Він побудував власне багатопрофільне акціонерне товариство "НПК-ХОЛДИНГ", куди передавав приватизовані підприємства.

У 1998 Кернес вперше балотувався до Харківської міської ради. Він очолив депутатську групу "Новий Харків – нові можливості", яку підтримували багато харків'ян.

У 2002 році став депутатом Харківської міської ради за підтримки 90% виборців. 31 жовтня 2010 року був обраний мером Харкова. Під час своєї діяльності займався оновленням вигляду міста, роботою зі зверненням громадян, стратегічного розвитку Харкова.

25 жовтня 2015 вдруге виграв вибори з великою перевагою голосів. Будучи главою Харкова, не раз заявляв, що не дозволить зносити радянські пам'ятники, але після їх демонтажу невідомими особами ніяк не займався пошуком винних.

28 квітня 2014 року на Геннадія було скоєно замах. Під час пробіжки чиновника важко поранили з вогнепальної зброї. Його відправили літаком до Ізраїлю, де лікарі врятували його життя. Винних у замаху поліції знайти не вдалося. Після замаху Кернес пересувається на інвалідному візку.

Кернес одружений з Оксаною Гайсинською, у нього троє дітей.

Очільник Харкова провів у в'язниці 2 роки за групове шахрайство. Також в суді його підозрювали у викраденнях і побиттях активістів Майдану і в організації схеми з присвоєння харківської землі.

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Автор: Катерина Пулатова