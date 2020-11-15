Оприлюднено попереді результати виборів у Кам'янці-Подільському.

На виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває Михайло Посітко, у нього 62,2% голосів виборців.

Читайте такожУ містах України проходить другий тур місцевих виборів: явка не перевищує 15% (онлайн-трансляція)

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.".

У його суперника - Володимира Мельниченка - 36,8%.

Крім того, 1,0% респондентів відповіли, що вони залишили виборчий бюлетень незаповненим, проголосували проти обох кандидатів або іншим чином зіпсували виборчий бюлетень.

Екзит-пол проходив на 20 виборчих дільницях. Загальний фактичний обсяг вибірки (станом на 19:00) – 1 833 респондентів. Середня кількість опитаних на кожній виборчій дільниці – 92. Статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,99 не перевищує 3,0%.

Кам'янець-Подільський: результати першого туру виборів мера

За результатами першого туру виборів мера Кам'янця-Подільського, самовисуванець Володимир Мельниченко набрав 40,47%, голосів, а кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко - 35,46%.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН