На виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває Михайло Посітко, у нього 62,2% голосів виборців.
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Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.".
У його суперника - Володимира Мельниченка - 36,8%.
Крім того, 1,0% респондентів відповіли, що вони залишили виборчий бюлетень незаповненим, проголосували проти обох кандидатів або іншим чином зіпсували виборчий бюлетень.
Екзит-пол проходив на 20 виборчих дільницях. Загальний фактичний обсяг вибірки (станом на 19:00) – 1 833 респондентів. Середня кількість опитаних на кожній виборчій дільниці – 92. Статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,99 не перевищує 3,0%.
Кам'янець-Подільський: результати першого туру виборів мера
За результатами першого туру виборів мера Кам'янця-Подільського, самовисуванець Володимир Мельниченко набрав 40,47%, голосів, а кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко - 35,46%.
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