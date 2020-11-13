У низці міст на 15 листопада заплановане повторне голосування на виборах мера.

У низці великих міст України пройдуть другі тури виборів. У частині з них виборці голосуватимуть вже найближчої неділі, 15 листопада.

УНІАН розповість, в який містах мера обиратимуть 15 листопада та між якими кандидатами точитиметься політична боротьба.

2 тур виборів мера: чому проводиться

Повторне голосування на місцевих виборах в Україні проводять у містах з населенням у понад 75 тисяч, якщо жоден кандидат не набере більше 50% голосів.

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Другий тур виборів мера в Україні 15 листопада: список міст

У неділю, 15 листопада, другий тур виборів мера пройде у містах:

Одеса

Суми

Луцьк

Херсон

Краматорськ

Кам'янець-Подільський

Українка

Хто боротиметься за крісло мера в Одесі, Сумах, Луцьку та інших містах

Одеса

У другий тур вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії "Довіряй справам") і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р. н. ("Опозиційна платформа — За життя").

Труханов посів перше місце — за нього проголосували 77 тис. 518 виборців (38,35%), Скорика підтримали 39 тис. 351 (19,47%).

Суми

У другий тур виборів потрапляють чинний Сумський міський голова і кандидат від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Олександр Лисенко та кандидат від політичної партії "Європейська Солідарність" Вадим Акпєров.

За офіційними результатами першого туру виборів, за Лисенка віддали 28 тис. 877 голосів (44,2%), за Акпєрова – 9 тис. 609 (14,71%).

Луцьк (Волинська область)

У другому турі виборів мера в Луцьку зійдуться Ігор Поліщук від партії "За майбутнє", який отримав 32,47% голосів, та самовисуванець Богдан Шиба, який отримав 13,14% голосів.

Краматорськ (Донецька область)

У другому турі голосуватимуть за самовисуванця Олександра Гончаренка (у першому його підтримали 19 390 городян (48,61%) та нинішнього мера Краматорська Андрія Панкова (у першому турі отримав 15 056 голосів (37,75%).

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)

До другого туру пройшли самовисуванець Володимир Мельниченко (40,47%, голосів) і кандидат від ВО "Свобода" Михайло Посітко (35,46% голосів).

Українка (Київська область)

До другого туру пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк (17,4%, або 1233 голоси) і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко (17,4%, або 1233 голоси). Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.

Херсон

За посаду міського голови Херсона боротимуться Ігор Колихаєв ("Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", 30,75% голосів) і Володимир Сальдо (партія "Блок Володимира Сальдо", 17,09% голосів).

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Автор: Ольга Робейко