Це не перша перемога сепаратистів на місцевих виборах.

Колишній «регіонал» Володимир Струк, якого звинувачували у пособництві бойовикам на Сході, став мером міста Кремінна в Луганській області.

Про це свідчать результати голосування на місцевих виборах 25 жовтня, опубліковані ЦВК.

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Згідно з даними, за Струка проголосували 3466 місцевих мешканців (або 51,68% усіх виборців). Балотувався він у міські голови від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Що відомо про Струка

На парламентських виборах 2012 року був обраний нардепом Ради від «Партії регіонів». Під час подій на Майдані у 2014 році був одним з організаторів «Антимайдану». У травні того ж року організував і фінансував загін бойовиків «ЛНР».

Після окупації Криму возив дітей з метою особистої політичної агітації на півострів, а також виступав у захоплених бойовиками державних установах.

«Я вірю, що одного дня ми пройдемо по інших містах і скажемо: Ні фашизму, ні націоналізму!», – казав Струк в одному з відео. Вже в іншому він заперечував присутність росіян: «Там з усіма треба говорити. Тут наші хлопці, немає росіян. Я їх не бачив».

Луганська обласна прокуратура того ж року розпочала кримінальне провадження проти Струка за статтею про ознаки закликів до порушення територіальної цілісності України.

Це не перша перемога сепаратистів на місцевих виборах. 3 листопада стало відомо, що до міськради Слов’янська потрапила відома любителька Путіна Неля Штепа, а її депутати забрали понад 30 місць у мерії.

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Автор: Яна Ставська