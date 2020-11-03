У міськраду від «Партії миру та розвитку» Нелі Штепи потрапляє понад 30 депутатів.

Колишній мер Слов’янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність України, пройшла до міськради Слов’янська.

Про це свідчать дані результатів голосування громадян на місцевих виборах 25 жовтня.

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Неля Штепа боролася за крісло міського голови, проте через брак голосів вона не потрапляє у другий тур. За жінку проголосували 4 596 місцевих мешканців.

За посаду мера Слов’янська боротимуться кандидат від «ОПЗЖ» Павло Придворовий і чинний міський голова від «Опозиційного блоку» Вадим Лях.

У міськраду від «Партії миру та розвитку» Нелі Штепи потрапляє понад 30 депутатів.

Значну підтримку отримали також «Європейська солідарність», «Наш край», «Слуга народу», ВО «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», «За майбутнє» та «Опозиційний блок».

Хто така Неля Штепа

Неля Штепа була мером Слов’янська за часів президентства Віктора Януковича й входила до «Партії регіонів». 11 липня 2014 року її затримали за підозрою у сепаратизмі. Суддям вона заявила, що закликала Путіна ввійти до Слов’янська і «захистити» її нібито через тиск бойовиків.

У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала для жінки довічного терміну ув’язнення, проте вже у вересні 2017-го суд випустив Штепу під домашній арешт.

За рішенням Європейського суду з прав людини Штепа отримала 3600 євро компенсації від України за «порушення права на свободу».

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Автор: Яна Ставська