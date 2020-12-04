Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови, який відбудеться 6 грудня.
Читайте такожУ Кривому Розі через Вілкула перенесли другий тур виборівПро це йдеться у відеозверненні глави держави, розміщеному на сторінці Офісу президента у Facebook.
Президент зауважив, що місто Кривий Ріг його загартувало та збагатило, подарувавши шкільні та студентські роки, кохану дружину та друзів на все життя. "Мене завжди хвилює майбутнє рідного Кривого Рогу, в якому б куточку країни я не знаходився і в якому б статусі не перебував", - наголосив він.
Зокрема, Зеленський закликав жителів рідного Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови, що відбудеться 6 грудня. "6 грудня ви обиратимете людину, якій на п’ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці та поставтеся до цього вибору відповідально!" - заявив він.
Вибори у Кривому Розі: що відомо
Криворізька міська ТВК ввечері 17 листопада вирішила провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня. Також до ТВК надійшла заява Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі. Таким чином в бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Костянтин Павлов від «Опозиційної платформи – За життя».
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