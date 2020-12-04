Президент звернувся до жителів міста не лінуватися, прийти на дільниці та поставитись до свого вибору відповідально.

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови, який відбудеться 6 грудня.

Читайте такожУ Кривому Розі через Вілкула перенесли другий тур виборівПро це йдеться у відеозверненні глави держави, розміщеному на сторінці Офісу президента у Facebook.

Президент зауважив, що місто Кривий Ріг його загартувало та збагатило, подарувавши шкільні та студентські роки, кохану дружину та друзів на все життя. "Мене завжди хвилює майбутнє рідного Кривого Рогу, в якому б куточку країни я не знаходився і в якому б статусі не перебував", - наголосив він.

Зокрема, Зеленський закликав жителів рідного Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови, що відбудеться 6 грудня. "6 грудня ви обиратимете людину, якій на п’ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці та поставтеся до цього вибору відповідально!" - заявив він.

Вибори у Кривому Розі: що відомо

Криворізька міська ТВК ввечері 17 листопада вирішила провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня. Також до ТВК надійшла заява Юрія Вілкула про його відмову брати участь у другому турі. Таким чином в бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від «Слуги народу» та Костянтин Павлов від «Опозиційної платформи – За життя».

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Автор: Костянтин Гончаров