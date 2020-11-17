За словами Вілкула, взяти участь у другому турі виборів він не зможе за станом здоров'я.

Чинний мер Юрій Вілкул не братиме участь у другому турі виборів, який пройде 22 листопада.

Про це він заявив у відеозверненні.

За словами Вілкула, взяти участь у другому турі виборів він не зможе за станом здоров'я.

Своїм "наступником" він назвав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який через зняття з виборів Вілкула виходить у другий тур.

Вибори в Кривому Розі

Повторне голосування на виборах мера в містах Дніпро і Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) призначено на 22 листопада.

У першому турі переміг Юрій Вілкул. За нього проголосували 80655 городян, а це 46,27% тих, хто прийшов на місцеві вибори. На другій позиції з результатом практично вдвічі менше, опинився Дмитро Шевчик від "Слуги народу". За нього свої голоси віддали 45213 осіб. На третьому місці в мерській гонці опинився Костянтин Павлов від ОПЗЖ, свою довіру йому висловив 15491 виборець.

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Автор: Денис Прядко