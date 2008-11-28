Росія задоволена відмовою США від ПДЧ для України та Грузії

Київ. 28 листопада. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ задоволений тим, що США відмовилися від Плану дій для членству в НАТО для України і Грузії.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, Д.МЕДВЕДЄВ заявив у п`ятницю.

“Не знаю, урахуванням чого є їх позиція, але я задоволений, що розум запанував, на жаль, наприкінці діяльності нинішньої адміністрації”, - сказав він.

“Прислухалися американці до європейців чи ще до когось, тепер ця ідея не просувається з розлюченням і безглуздям, як якийсь час назад», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.