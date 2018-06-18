Анатолій Орел: “Я вважаю, буде помилкою, якщо наш Президент поїде на самміт “Східного партнерства”

З генеральним директором Центру міжнародних і порівняльних досліджень, колишнім послом України в Італії та заступником голови адміністрації Президента Кучми Анатолієм Орлом ми зустрілися у Брюсселі на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту. Тут він представляв свої погляди на систему безпеки в Європі та роль України в цьому процесі. Після конференції експерт погодився поділитися своїми думками з читачами УНІАН.

УНІАН: На конференції, серед іншого обговорювалося питання пропозицій, висунутих наприкінці минулого року російським Президентом Дмитром Медведєвим щодо нової архітектури безпеки в Європі. Ці пропозиції остаточно ще не сформульовані, однак при цьому ви вважаєте, що Україна мала б долучитися до їх обговорення. Які вигоди це могло б дати Україні?

А.О.: Дійсно, зараз є нові пропозиції, але потрібно розуміти, чому вони з’явилися. При цьому, зазначу, що коли ці пропозиції з’явилися, вони були сприйняті “на ура” буквально всіма країнами, оскільки практично всі розуміли, що нинішня система безпеки не забезпечує тієї безпеки, на яку всі очікують. Фактично, ці нові пропозиції, незалежно від того чи правильно вони сформульовані, чи ні, відповідають потребам ринку. Ці пропозиції свідчить також і про те, що стара система безпека вичерпала себе.

Саме тому, ми повинні з цього зробити три основні висновки. Перший полягає в тому, що потрібно забути про можливість НАТО розширити свою систему безпеки на Україну. За найостаннішими даними, які ми отримали, підтримка НАТО в українському суспільстві становить 13%. Якщо ми говоримо про демократію, то як можна проводити політику, яку підтримують лише 13%? По-друге, змінилася ситуація в світі. Адміністрація нового Президента США Барака Обами – зовсім інша адміністрація, яка проводить зовсім іншу політику, в тому числі, проводить політику зближення з Росією. І в цьому випадку Україна, яка проводитиме політику євроатлантичної інтеграції, перешкоджатиме проведенню політики Обами відносно Росії. А відтак, у нас можуть виникнути проблеми і з Росією, і з Америкою. І третій елемент, дуже важливий, якій дуже гарно розуміють європейці: зараз потрібно по-новому дивитися на світ, відбулися величезні зміни. І Україна отримала історичний шанс посісти гідне місце в новій системі. Однак, для цього потрібно зрозуміти те, що свого часу зрозумів Туркменбаши, якій свого часу оголосив державний нейтралітет, визнаний ООН. Ми зараз маємо таку саму можливість, якщо буде створена нова систем безпеки.

УНІАН: Тобто, фактично ви пропонуєте Україні оголосити себе позаблоковою державаою?

А.О.: Так. І ви знаєте, ця ініціатива буде підтримана і Європою, і Росією, якщо ми докладемо певних зусиль, і США. Росія не буде більше боятися нас, як країну, в якій можуть бути розміщені бази НАТО. НАТО, у свою чергу, буде впевнено, що ця країна не загрожуватиме Альянсу. Таким чином, ми маємо унікальну можливість отримати новий статус, якій до речі, був записаний в нашій декларації про незалежність в 1990 році. Тобто ми нічого проти історії не робимо, але отримуємо при цьому нові можливості.

УНІАН: Можливо, на цьому етапі Україні варто було б відкласти питання політичні і зайнятися виключно економічними відносинами?

А.О.: Переконаний, не може бути економічної вигоди, якщо у вас будуть підозри відносно мене. Ми не зможемо з вами мати нормальні відносини. Саме тому ми повинні прибрати цю політичну компоненту. Якщо ви підозрюватиме мене в тому, що я можу розмістити ракети в районі Курська, то ви ніколи не співробітничатиме зі мною економічно. Тому ми й повинні довести Росії, що ми не вороги Росії, довести Європі, що ми не вороги, і що ми при цьому не сателіт Росії: європейці мають розуміти, що ми не збираємося, скажімо, замість НАТО вступати в ОДКБ. Ми не збираємося вступати в будь-яку військову організацію, і маємо бути незалежними. І це дуже важливо.

Те, що зараз робиться, давайте візьмемо, хоча б ЄС, те, що називалося раніше Європейська політика сусідства, а нині – “Східне партнерство”, але фактично це – санітарний коридор навколо Росії. Росія не розуміє навіщо робити цей кордон, а ми не розуміємо, що у нас спільного, скажімо з Вірменією, з якою нас поєднують в одну політику? Я поважаю вірменів, але чому ми не можемо мати такі саме відносини з Європою, як їх має Росія, чи, скажімо, Туреччина? Чому українці обов’язково мають бути пов’язані з вірменами, білорусами, молдованами? Ми всі - різні люди. Тому переконаний, що нам потрібні прямі відносини: Україна-ЄС.

УНІАН: З іншого боку, скажімо така потужна країна, як Ізраїль, теж співпрацює з Брюсселем в рамках політики сусідства?

А.О.: Ну тут вже питання географіі. Ізраїль знаходиться, вибачте, на Близькому Сході, і не є сусідом ЄС. А у нас всі сусіди – країни ЄС. Саме тому, переконаний, нам потрібен новий рівень відносин з ЄС. Це була б чесна розмова. Якщо я хочу щось мати, то неправильно спілкуватися з вами через посередників. І я вважаю, буде помилкою, якщо наш Президент поїде на самміт “Східного партнерства”. Він не повинен їхати. Ми повинні поставити умови перед ЄС, щоб у нас були прямі відносини. І нічого страшного не станеться, повірте.

УНІАН: Але ж з іншого боку, Україна певною мірою стала каталізатором появи “Східного партнерства”?

А.О.: Знаєте, для мене, наприклад, взагалі принизливо, коли хтось за мене щось говорить. Мені неприємно, коли за мене говорять поляки, румуни, шведи чи росіяни. Я переконаний, що наша країна є достатньо зрілою для того, щоб говорити напряму. І тут я нікого не ображаю. Просто нам теж потрібно мати гідність. І якщо наша еліта, МЗС матиме гідність, воно так говоритиме з усіма.

Розмовляв Сергій Воропаєв.