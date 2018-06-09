Іраклій Аласанія: «Саакашвілі реально став політиком минулого»

З одним з лідерів грузинської опозиції, головою партії «Вільні демократи» Іраклієм Аласанією ми зустрілися в Брюсселі під час Брюссельського форуму, що проводиться американським Фондом Маршалла. Цікаво, що організатори вирішили не запрошувати представників офіційного Тбілісі, обмежившись лише представником опозиції. У розмові з кореспондентом УНІАН, пан Аласанія поділився своїм баченням майбутнього Грузії і розповів про проблеми, з якими зустрічається грузинська опозиція сьогодні.

І.А.: В рамках Брюссельського форуму я виступав на засіданні про конфлікти і боротьбу з криміналом. Я розповідав про свій досвід, коли ми вели переговори з абхазами, і почали дійсно встановлювати довірливі стосунки. При цьому, боротьба з криміналом була однією з найважливіших тем в наших переговорах.

Звичайно ж, я також мав можливість розповісти про демократичні перетворення в Грузії, і проблеми демократії. Ми говорили про це не лише на пленарних засіданнях, але і під час моїх зустрічей з американською делегацією, з сенаторами, з помічником Держсекретаря США Філом Гордоном. Була також можливість зустрітися з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон. Наша головна мета – продемонструвати і самим собі, і Заходу, що ми можемо змінити владу в Грузії за допомогою виборів, а не так, як це відбувається в Північній Африці. Цей шанс ми повинні використати разом: і уряд, і опозиційні сили. Тому ми і говоримо, що той переговорний процес, який йде в Грузії про зміну виборчого середовища, – це той тест, який ми повинні разом пройти.

УНІАН: Яких же змін ви хочете добитися, в першу чергу?

І.А.: Ми говоримо про зміни в ЗМІ, зокрема в телебаченні, оскільки телебачення зараз повністю контролюється Президентом Михайлом Саакашвілі, змінах в поліції і органах безпеки, які були залучені в передвиборний період проти опозиційних сил.

На жаль, в середині березня у нас виникли перші проблеми на переговорах: ми не бачимо реальної політичної волі Саакашвілі дати аргументовані відповіді на наші пропозиції щодо зміни виборчої системи, і не бачимо політичної волі створити нормальне середовище для виборів. Тому найближчі місяць-півтора будуть дуже чутливими для переговорного процесу.

У нас є повна підтримка і від ЄС, і від США, аби цей процес закінчився результативно. Інакше, якщо не буде знайдено компромісного варіанту між урядом і опозицією, вибори не вважатимуться легітимними, тому що обидві сторони – і опозиція, і уряд – повинні усвідомити, що одне без одного вільних виборів в Грузії не буде. Без нас Саакашвілі не зможе провести виборів, і ці вибори не будуть легітимними.

У нас є повне розуміння з партнерами в Європі і США, що потрібно змінити, аби Грузія стала частиною Європи. Це, звичайно, суди, які зараз в Грузії залишаються підконтрольними Генеральній прокуратурі, це медіа-прозорість, і правоохоронні органи, які не повинні знаходиться під політичним диктатом Саакашвілі, а керуватися законом. Це дуже наболілі питання в Грузії, які треба вирішувати.

УНІАН: Чи означає це, що «революція троянд» так і не принесла демократію в країну?

І.А.: На жаль так. Але хочу відзначити, що є прогрес в багатьох питаннях. Так, є прогрес у сфері боротьби з криміналом, в боротьбі з корупцією на нижньому рівні держслужби. Правда, елітарна корупція в Грузії процвітає. Втім, ми повинні усвідомити, що 2-3-4 роки – недостатньо, аби все в корені змінити. Прогрес є, але Саакашвілі вже не може вести Грузію в майбутнє. Він реально став політиком минулого. Те, що він повинен зробити – створити інститути, які гарантуватимуть вільні вибори. Звичайно, це додасть йому політичної довіри, але ми готові з ним працювати в цій області. Так, у нас з ним великі фундаментальні розбіжності в політичній сфері, в області прав людини, в економічній сфері, але ми усвідомлюємо, що ми повинні разом вирішувати ці проблеми, які є питанням безпеки майбутнього Грузії.

УНІАН: Ви говорите про те, що не бачите політичної волі у нинішнього Президента до змін, і тому ваші надії пов`язані з ЄС. Чи вважаєте ви, що Європа дійсно може допомогти вам у створенні демократичних інститутів напередодні виборів, адже дуже часто виникає враження, що питання демократії для європейських чиновників відступають на задній план, коли йдеться про економіку?

І.А.: Грузія, більш ніж інші країни, узяла на себе відповідальність виконувати ті домовленості, які вже у нас є з Європейським Союзом. Тому, я думаю, що якраз ЄС твердо стоятиме в переговорному процесі з Саакашвілі, аби Грузія реально проводила в життя ті реформи, про які ми вже домовилися: реформа антимонопольної системи, судів і судочинства, створення економічних інститутів, які повинні гарантувати свободу бізнесу. Ці всі питання вже поставлені наші партнерами в переговорному процесі, і думаю, у них є важелі вплинути на це. Отже, думаю, так, ЄС може вплинути на ситуацію, як і США також можуть позитивно вплинути на ситуацію в Грузії. Ми сподіваємося, що так і станеться. Але головні рішення прийматимуться грузинським суспільством і нами – політиками при владі і в опозиції.

УНІАН: Одним з найскладніших питань для Грузії, особливо після війни 2008 року, вочевидь, залишається питання Абхазії та Осетії. Чи бачите ви можливість повернення цих двох регіонів до складу Грузії?

І.А.: Я упевнений, що після Саакашвілі у нас буде можливість розпочати заново переговорний процес з абхазами, осетинами і Російською Федерацією. Це буде дуже довгостроковий процес, але я упевнений, що ми порозуміємося. Ми повинні почати з довіри. І довіра прийде, якщо ми відставимо убік політичні питання, які нереально зараз вирішити, і почнемо говорити про економічні та інфраструктурні проекти, які ми робитимемо з Абхазією і Цхінвальським регіоном Південної Осетії. Але можливості прориву, доки Саакашвілі при владі, я не бачу.

УНІАН: Тобто, ви вважаєте, що Саакашвілі заважає процесу?

І.А.: Так, на жаль, зараз фігура Саакашвілі заважає багато в чому переговорному процесу з абхазами і осетинами, тому що йому просто не довіряють. Я сам брав участь в переговорному процесі, ми домовлялися багато про що, у нас був потенціал в переговорах, але Саакашвілі упустив ці можливості сам. Отже, він в якомусь сенсі - трагічна фігура. Плюс персональні фобії між Саакашвілі і лідерами Росії також трагічно вплинули на міждержавні відносини.

УНІАН: Відомо, що зараз Грузія не пускає Росію до Світової організації торгівлі (СОТ) через Абхазію та Осетію, намагаючись добитися митного контролю на цих територіях, якщо не силами грузинської митниці, то хоча б силами міжнародних організацій. Чи вважаєте ви таку позицію грузинських властей правильною?

І.А.: Так, я думаю, що це правильно. Ми хочемо бачити Росію в СОТ. Звичайно, нам потрібна Росія, яка грає по правилах, які є в СОТ. Ви пам`ятаєте, що Російська Федерація з політичних мотивів свого часу припинила торговельні відносини з нами, і звичайно, нам потрібно, аби Росія була в СОТ, як і західні країни.

Але, виступаючи за вступ Росії в СОТ, ми, природно, ставимо питання, як контролюватимуться митні кордони. Ми розуміємо, що зараз ми не можемо там поставити наших митників, тому ми і говоримо про взаємоприйнятні варіанти, які вже мають прецедент в міжнародних відносинах, аби міжнародні організації – ЄС, ОБСЄ або інші організації – мали легітимність грузинської сторони контролювати митні кордони. Я думаю, що питання таке поставлене правильно. І хоча у нас багато розбіжностей з Саакашвілі, але коли йдеться про національні інтереси Грузії, ми підтримуємо його.

УНІАН: Чи готові міжнародні організації виступити гарантами контролю митних кордонів Грузії?

І.А.: Переговорний процес триває в Женеві, і якщо Грузія і Росія домовляться про такі взаємоприйнятні варіанти, то міжнародні організації, підтримають, я упевнений. Головне, аби ми дійшли до взаємоприйнятних варіантів.

Розмовляв Сергій Воропаєв.