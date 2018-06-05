Ханне Северінсен: «Якби всі чинили, як Янукович, то в`язниці світу були б заповнені міністрами»

Колишній депутат парламенту Данії, яка тривалий час була доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Ханне Северінсен, попри свій вихід на пенсію, продовжує займатися українською політикою. Свого часу вона навіть була в статусі добровільного радника Юлії Тимошенко. А сьогодні, з примхи долі, Северінсен знову захищає Тимошенко, але тепер не як її радник, а як правозахисниця. З пані Северінсен ми зустрілися в кулуарах ПАРЄ, де на нинішній сесії українське питання мало не стало ключовим.

Пані Северінсен, що привело вас в Асамблею цього разу?

Я працюю в Данському Хельсінському комітеті з прав людини - я прийшла туди, коли завершила свою кар`єру в данському парламенті. У мене є колега, Мікаел Лінгбо, який займається розслідуваннями, зокрема на міжнародному рівні, вивчаючи судові справи, які можуть порушувати права людини. Він вирішив, і я багато в чому надихнула його на це рішення, в січні цього року зайнятися декількома справами проти політичних діячів в Україні, наприклад, справою колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука, це були дві перших справи, які він відстежував. Пізніше, коли була заарештована Юлія Тимошенко, він також почав стежити за цією справою, і за справою колишнього виконувача обов`язків міністра оборони Валерія Іващенка.

У результатах його досліджень для мене було цікаво побачити, ви знаєте, я завжди критикувала юридичну систему, юстицію, якщо ми говоримо про останні 15 роках, але сумно побачити, що те, що відбувається зараз, підтвердило мої побоювання, і я думаю, це навіть гірше.

Гірше ніж було за Кучми?

Можливо, це також погано, як було в радянські часи. Маабуть, судова система завжди була такою поганою, і я знаю, що є багато ув’язнених, які не одержують достатньо захисту, не одержують достатніх можливостей для зустрічей з рідними. А ці чотири справи найвищих функціонерів показали дуже добре те, що і так відомо, що захист не має змоги захищати підсудних, що умови для людей у в`язницях дуже погані, дехто з них дуже хворі, як Іващенко і Луценко, і не одержують медичної допомоги.

Також цікаво подивитися, як побудовано самі розслідування проти колишніх функціонерів. Бо, коли ми дивимося з боку, в моїй країні, наприклад, то їх рішення вважалися б нормальними політичними рішеннями, які в Україні криміналізовані. Влада часто говорить, що вона бореться з корупцією, але в цих випадках немає корупції, тобто злочинів з метою збагачення для себе, а, як у випадку з Тимошенко, - для розв’язання газової проблеми. Вона була в умовах холодної зими, коли ЄС говорив їй: «Роби, роби це», а колишній Президент Віктор Ющенко не робив нічого, крім того, що склав руки. І вона повинна була приймати якесь рішення, а наскільки воно погане - це завжди може обговорюватися. Я, наприклад, можу сказати, що угоди Віктора Януковича, підписані в Харкові, були не на користь інтересам України.

У будь-якому разі, якщо ви хочете порушувати такі справи, як проти Тимошенко, то це має відбуватися за процедурою імпічменту. Але криміналізувати політичні рішення... Якби це робилося скрізь, то в`язниці всього світу були б заповнені міністрами.

Отакі мессиджі ми передаємо ПАРЄ, оскільки Україна є членом Ради Європи і пообіцяла виконувати зобов`язання перед Радою Європи.

Якщо ми порівняємо те, що говорить ваш міністр, я слухала виступ міністра закордонних справ, і коли він говорить, що прем`єр-міністр Ісландії, наприклад, перебуває в суді, він не каже, що це – суд імпічменту, де працюють спеціально призначені судді, які розбирають політичні справи.

Дуже важливо, аби був мирний, скажімо так, спосіб переходу влади від одного уряду до іншого, аби члени урядів не садили один одного до в`язниць.

Назвати справу корупційною, і відтак посадити опонентів у в`язницю – це дуже серйозно, оскільки це означає, що ключові фігури української опозиції не зможуть брати участі у виборах. Я думаю, що Віктор Янукович не подумав добре, оскільки в результаті опозиція нині стала набагато згуртованішою, вона співпрацює більше, ніж це було б, якби б Тимошенко не посадили у в`язницю. Я думаю також, що Європі слід знати, що відбувається, і реагувати.

Як відомо, сьогодні доповідь Данського Хельсінського комітету ви представляєте на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ. Якою могла б бути подальша реакція Асамблеї на ваші дослідження?

Так, сьогодні мій колега Мікаель Лінгбо представляє доповідь на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ. От пройшло вже 45 хвилин, очевидно, що доповідь викликала великий інтерес. І я думаю, що в доповіді Моніторингового комітету на наступній сесії ПАРЄ по Україні слід було б згадати всі ці системні проблеми, які, Україна, можливо, мала весь час, але які стали особливо помітними завдяки справам проти високих чиновників.

Напередодні група Європейської народної партії пропонувала включити до порядку денного нинішньої сесії термінові дебати щодо України, але ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Чи вважаєте ви, що такі дебати слід було б провести?

Так, справді, була більшість у залі, але не було необхідних двох третин голосів “за”. І це зокрема тому, що на засіданні Бюро знайшлося багато людей, які виступили проти. Багато людей недостатньо інформовані.

Взагалі, я думаю, що для тих, хто сидить у в`язницях без медичної допомоги, було б добре, якби був призначений спеціальний доповідач щодо політичних ув’язнених. Я знаю, що Марілуїз Бек з Юридичного комітету, яка є доповідачем з верховенства права, поїде і оцінить ситуацію з політичними ув’язненими в Україні. Це добре. Було б непогано, щоб потім Моніторинговий комітет зробив доповідь про всі системні проблеми. Знаєте, я пам`ятаю, як у 1999 році нам обіцяли в Україні, що ми зробимо те і те впродовж трьох місяців, але система так і залишилася незмінною.

Чи продовжуватимете ви роботу над цими справами?

Це залежить певною мірою від ресурсів, нас фінансують деякі данські фонди, і якщо вони дадуть нам зелене світло, то ми хотіли б зайнятися оцінкою й інших справ. Зокрема, ми хотіли б відстежити долю тих, хто протестував проти Податкового кодексу, стежити за тими, хто постраждав внаслідок подій на День незалежності в Україні, коли під питання було поставлено право на свободу зборів. Тобто, якщо у нас будуть ресурси, ми розширимо роботу, ну а що стосується цих чотирьох справ, то тут ми, звичайно, продовжимо відстежувати ситуацію у будь-якому разі.

Записав Сергій Воропаєв.

Фото Юрія Пінського.