В голландському парку Кекенхоф відсвяткували початок весни парадом квітів (фоторепортаж)
Щорічно у парку висаджується понад 7 млн. цибулин весняних квітів: тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів. Нинішній рік не став винятком з правил, хоча погода внесла свої корективи: тривалі холоди затримали час цвітіння...
Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Голландський парк Кекенхоф знову і знову пропонує туристам з усього світу поринути у пахучий та яскравий світ весни.
Щорічно у парку висаджується понад 7 млн. цибулин весняних квітів: тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів.
Нинішній рік не став винятком з правил, хоча погода внесла свої корективи: тривалі холоди затримали час цвітіння, тож головна “квіткова” картина парку – лондонський Біг Бен – тільки-тільки почав розпускатися.
Головним шоу року, як завжди став квітковий парад. Це дійство відбулося у суботу, 20 квітня, і тривало весь день, протягом якого кортеж з 20-ма великим композиціями з квітів пройшов майже 20 кілометрів в районі вирощування тюльпанів та інших весняних квітів.
Тема параду – “ Смачного!”, тож композиції в тій чи інший спосіб намагалися розповісти про шедеври кулінарного мистецтва. Втім, краще один раз побачити...
Що ж до парку Кекенхоф, то його двері залишаться відкритими для відвідувачів до 20 травня.
Мільйони туристів з усіх куточків земної кулі щорічно приїздять до парку Кекенхоф, щоб насолодитися цвітінням весняних квітів, барвистісю кольорів та розмаїттям запахів.
Щороку в парку висаджують понад 7 млн. цибулин весняних квітів.
Білі і жовті нарциси обрали для себе галявинку біля невеличкого озера в центрі парку
Неподалік розмістилися й квітучі"пірамідки" гіацинтів
Весняні квіти тягнуться до сонця, яке робить їх яскравими та привабливими
Різнокольорові тюльпани - справжні господарі Кекенхофа в ці весняні місяці
Тюльпани викладені у Кекенхофі навіть з нарцисів та крокусів
За останні 64 роки парк Кекенхоф відвідали понад 50 млн. осіб з усіх країн світу
Квітковий парад традиційно відкриває оркестр. Цього разу голландські музиканти порадували відвідувачів композиціями з репертуару диско 80-х.
Трактори усіх розмірів - головні помічники сучасних феремрів Нідерландів у виробництві квітів. Тож, і не дивно, що саме їм дали право очолити колону. Вимиті і заквітчані, голландські трактори зовсім не схожі на своїх українських побратимів.
А ось і перша велика композиція. Її назва: "Насолоджуйтесь сніданком з Telegraaf Media". На передній платформі ми бачимо два яйця, чашку кави, а на задній - тостер, в яком упдсмажується білий хліб.
Ще одна голандська медійна компанія - Omroep MAX - представила ось цю композицію з кедом та лімонами, під назвою "Бути в зручній шкірі"
Лімони та грейпфрути з квітів виконані так ретельно, що майже не відрізняються від справжніх. Хіба що за розміром.
Нідерланди - не лише країна квітів, але й велосипедів. Тож, поява цих веломобілів з букетами квітів на параді в Кекенхофі не стало дивним.
А ця композиція носить назву "Пікнік". Все, що необхідно для суботнього пікніка на березі моря вже покладено в цей кошик.
А для бажаючих здійснити морську прогулянку - ось і човен з гілок та квітів.
А це - шматочок Франции, навіть точніше - Бургундії, як його побачили в голандському місті Харлемі..
Ну і звичайно, яка ж Франція без мушкетерів? Ось вони, зібралися в трактирі і дегустують вино нового врожаю
А ось і головні інструменти пекаря. Попереду можна впізнати скалку, далі - посудина з тістом, а на передньому плані - вже готовий тортик.
Літня кав'ярня. Принаймні таку назву має ця композиція.
Яка морська країна без морепродуктів. Прямо перед нами - рибний шашличок...
І два морських окуня, що вже підсмажуються на потельні
Ось як заквітчали свою машину місцеві будівельники, які також вирішили долучитися до параду квітів.
(Далі буде)
Фото Сергія Воропаєва.