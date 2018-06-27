В голландському парку Кекенхоф відсвяткували початок весни парадом квітів (фоторепортаж)

В голландському парку Кекенхоф відсвяткували початок весни парадом квітів (фоторепортаж)

09:00, 29 квітня 2013
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Щорічно у парку висаджується понад 7 млн. цибулин весняних квітів: тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів. Нинішній рік не став винятком з правил, хоча погода внесла свої корективи: тривалі холоди затримали час цвітіння...

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Голландський парк Кекенхоф знову і знову пропонує туристам з усього світу поринути у пахучий та яскравий світ весни.
Щорічно у парку висаджується понад 7 млн. цибулин весняних квітів: тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів.
Нинішній рік не став винятком з правил, хоча погода внесла свої корективи: тривалі холоди затримали час цвітіння, тож головна “квіткова” картина парку – лондонський Біг Бен – тільки-тільки почав розпускатися.
Головним шоу року, як завжди став квітковий парад. Це дійство відбулося у суботу, 20 квітня, і тривало весь день, протягом якого кортеж з 20-ма великим композиціями з квітів пройшов майже 20 кілометрів в районі вирощування тюльпанів та інших весняних квітів.
Тема параду – “ Смачного!”, тож композиції в тій чи інший спосіб намагалися розповісти про шедеври кулінарного мистецтва. Втім, краще один раз побачити...
Що ж до парку Кекенхоф, то його двері залишаться відкритими для відвідувачів до 20 травня.

Мільйони туристів з усіх куточків земної кулі щорічно приїздять до парку Кекенхоф, щоб насолодитися цвітінням весняних квітів, барвистісю кольорів та розмаїттям запахів.

 Щороку в парку висаджують понад 7 млн. цибулин весняних квітів.

Білі і жовті нарциси обрали для себе галявинку біля невеличкого озера в центрі парку

Неподалік розмістилися й квітучі"пірамідки" гіацинтів

Весняні квіти тягнуться до сонця, яке робить їх яскравими та привабливими

Різнокольорові тюльпани - справжні господарі Кекенхофа в ці весняні місяці

 Тюльпани викладені у Кекенхофі навіть з нарцисів та крокусів

 

 За останні 64 роки парк Кекенхоф відвідали понад 50 млн. осіб з усіх країн світу

Квітковий парад традиційно відкриває оркестр. Цього разу голландські музиканти порадували відвідувачів композиціями з репертуару диско 80-х.

Трактори усіх розмірів - головні помічники сучасних феремрів Нідерландів у виробництві квітів. Тож, і не дивно, що саме їм дали право очолити колону. Вимиті і заквітчані, голландські трактори зовсім не схожі на своїх українських побратимів.

А ось і перша велика композиція. Її назва: "Насолоджуйтесь сніданком з Telegraaf Media". На передній платформі ми бачимо два яйця, чашку кави, а на задній - тостер, в яком упдсмажується білий хліб.

Ще одна голандська медійна компанія - Omroep MAX - представила ось цю композицію з кедом та лімонами, під назвою "Бути в зручній шкірі"

Лімони та грейпфрути з квітів виконані так ретельно, що майже не відрізняються від справжніх. Хіба що за розміром.

Нідерланди - не лише країна квітів, але й велосипедів. Тож, поява цих веломобілів з букетами квітів на параді в Кекенхофі не стало дивним.

А ця композиція носить назву "Пікнік". Все, що необхідно для суботнього пікніка на березі моря вже покладено в цей кошик.

А для бажаючих здійснити морську прогулянку - ось і човен з гілок та квітів.

А це - шматочок Франции, навіть точніше - Бургундії, як його побачили в голандському місті Харлемі..

Ну і звичайно, яка ж Франція без мушкетерів? Ось вони, зібралися в трактирі і дегустують вино нового врожаю

А ось і головні інструменти пекаря. Попереду можна впізнати скалку, далі - посудина з тістом, а на передньому плані - вже готовий тортик.

Літня кав'ярня. Принаймні таку назву має ця композиція.

Яка морська країна без морепродуктів. Прямо перед нами - рибний шашличок...

І два морських окуня, що вже підсмажуються на потельні

Ось як заквітчали свою машину місцеві будівельники, які також вирішили долучитися до параду квітів.

(Далі буде)

Фото Сергія Воропаєва.

 

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