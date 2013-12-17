Лідери ЄС на саміті 19-20 грудня розглянуть ситуацію в Україні

Лідери Європейського Союзу на саміті 19-20 грудня розглянуть ситуацію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів народний депутат Петро Порошенко після зустрічі з президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм у Брюсселі.

"Ми обговорювали наступне засідання Європейської Ради. Українське питання буде на порядку денному і буде чіткий сигнал на підтримку українського народу, сигнал проти насильницьких дій проти людей, які мирно демонструють вже три тижні. Також буде сигнал, щоб Угоду про асоціацію підписати якнайшвидше", - сказав Порошенко.

"Було сказано, що двері до ЄС є відкритими для України. Угода про асоціацію лежить на столі. Ключ до цього - в руках українського уряду. Ми зробимо все можливе, аби пришвидшити цей процес", - додав Порошенко.

За його словами, "Україна нині перебуває в глибокій політичній кризі через те, що влада не підписала угоду у Вільнюсі.

«Єдиним виходом із ситуації є повернення назад і підписати Угоду про асоціацію та розробити точний план імплементації цієї Угоди", - наголосив він.

Порошенко вдруге за останній тиждень у Брюсселі. 12 грудня він провів переговори у Європейській Комісії, а сьогодні в Європейській Раді, і зустрівся з кількома міністрами закордонних справ країн ЄС, які брали участь в Раді ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів ЄС.