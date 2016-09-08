Чверть українців навіть не мріють про власний бізнес через рівень корупції в країні - опитування

Про це свідчить дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс» на замовлення телеканалу 1+1.

Ще близько 26% хочуть відкрити власний бізнес, але побоюються бюрократичних перепон, або не бачать можливості платити всі податки.

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В Західному регіоні значимо більше таких, які б при відкритті свого бізнесу орієнтувались би на європейський ринок; а в Східному – які б орієнтувались на російський ринок.

В якості стартового капіталу найчастіше б за все використовували б власні заощадження, або позики у друзів чи родичів.

Опитування було проведене 18-23 серпня 2016 року, було опитано 1483 респондентів у віці 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна населенню України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015). За виключенням території Криму та зони АТО.

Метод опитування – особисте інтерв’ю на дому у респондента за допомогою планшетів (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2.6% при 95% довірчому інтервалі.