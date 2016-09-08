52% українців вважають, що ЄС повинен підтримувати в першу чергу вітчизняний агробізнес - опитування

Про це йдеться у дослідженні Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс» на замовлення телеканалу 1+1.

Натомість, на думку 10% опитаних ЄС не повинен підтримувати український бізнес взагалі.

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У регіональному розрізі мешканці Заходу частіше за інші регіони відзначають про необхідність підтримки сфери послуг та сфери ІТ; а респонденти Півночі – агробізнесу. На Сході частіше за інших відзначають про необхідність підтримки важкої та легкої промисловості.

Опитування було проведене 18-23 серпня 2016 року, було опитано 1483 респондентів у віці 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна населенню України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015). За виключенням території Криму та зони АТО.

Метод опитування – особисте інтерв’ю на дому у респондента за допомогою планшетів (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2.6% при 95% довірчому інтервалі.