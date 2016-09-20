ЄС виділив понад мільйон євро на реформу української прикордонслужби (відео)

Упродовж цього часу європейські фахівці проводитимуть щоденні консультації з нашими прикордонниками, надаватимуть допомогу в розробці нормативно-правової бази й нової стратегії управління кордоном.

Читайте такожЄІБ виділить 50 мільйонів євро кредитних гарантій для малого та середнього бізнесу в Україні

Після того, як проект запрацює, має поліпшитися процедура з перевірки документів, виявлення викрадених автомобілів, прикордонників мають підключити до баз даних Інтерполу та удосконалити системи прикордонного контролю, включаючи ІТ-системи відповідно до стандартів ЄС.

Раніше в ЄС заявили, що вони - найбільший двосторонній донор України, який щорічно надає близько 250 мільйонів євро.