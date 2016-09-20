ЄС виділив понад мільйон євро на реформу української прикордонслужби (відео)
21:31, 20 вересня 2016Євробізнес
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Європейський союз ЄС виділив 1 млн 300 тис. євро на реформу Держприкордонслужби України. Програму назвали "Твінінг", розрахована вона на 2 роки.
Упродовж цього часу європейські фахівці проводитимуть щоденні консультації з нашими прикордонниками, надаватимуть допомогу в розробці нормативно-правової бази й нової стратегії управління кордоном.
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Після того, як проект запрацює, має поліпшитися процедура з перевірки документів, виявлення викрадених автомобілів, прикордонників мають підключити до баз даних Інтерполу та удосконалити системи прикордонного контролю, включаючи ІТ-системи відповідно до стандартів ЄС.
Раніше в ЄС заявили, що вони - найбільший двосторонній донор України, який щорічно надає близько 250 мільйонів євро.
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