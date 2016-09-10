ЄС підтримує процес реформ в Україні, надаючи близько €250 мільйонів щорічно – новий посол

Про це новий посол, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявив у вітальному слові, розміщеному на сайті представництва.

Посол зауважив, що на даний час між Європейським Союзом та Україною тісні та особливі відносини.

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«Вони стали ще міцнішими після підписання та запуску амбітної Угоди про асоціацію, чиєю частиною є впровадження глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Наша асоціація зближує нас, активізує наші торговельні зв’язки, гармонізує українські закони і стандарти з європейськими, долучає Україну до європейських ринків і зміцнює спільні цінності. Разом ми сильніші», - зауважив він.

За словами Мінгареллі, Євросоюз пишається тим, що є найбільшим двостороннім донором України: він підтримує процес реформ у країні, надаючи близько 250 млн євро щороку.

На переконання посла, керуючись Угодою про асоціацію, фінансова і технічна співпраця допоможе Україні розв'язати ключові питання.

Мінгареллі запевнив, що ЄС допомагатиме Україні у боротьбі проти корупції, реформуванні судової системи та державної служби, а також працюватиме разом з українською владою над поліпшенням інвестиційного та нормативно-правового клімату, «від чого користь отримають як бізнес, так і споживачі».

Також, за словами посла, Євросоюз здійснюватиме інвестиції в інфраструктуру та допомагатиме у проведенні енергетичної реформи, аби допомогти Україні ефективно використовувати її численні природні ресурси, відтак досягти енергетичної незалежності та зміцнити економічний розвиток.

Окрім того, допомога ЄС та гуманітарні програми й надалі підтримуватимуть переміщених осіб та людей, які постраждали через анексію Криму та конфлікт на сході країни, запевнив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, Мінгареллі у липні було призначено головою Представництва Європейського Союзу в Україні.

8 вересня Мінгареллі вручив вірчі грамоти президенту України Петру Порошенку.

Мінгареллі - французький дипломат італійського походження, до кінця 2010 року був головним переговірником з боку ЄС щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

На посту посла ЄС в Україні він змінив Яна Томбінського.