ЄС розширює квоти на експорт низки українських товарів

Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти для експорту деяких видів української продукції на європейський ринок. Про це у своєму блозі повідомила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

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«Я рада повідомити добрі новини для наших українських друзів. Учора Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників в частині покращення доступу українських товарів на європейський ринок. Йдеться про зернові, оброблені томати, мед, а також добрива, взуття, електронне обладнання і деякі види металопродукції, - написала Мальмстрьом. - Ми підвищимо розміри квот у межах, які дозволені Угодою про асоціацію. Вважаю, що таке рішення буде значною політичною і економічною допомогою для України в тій ситуації, яку зараз переживає країна».

У той же час Мальмстрьом не уточнила, про які саме обсяги експорту йдеться, але підкреслила, що «попереду значний обсяг спільної роботи» і в цьому контексті відрадно, «що уряд України робить необхідні кроки з модернізації економіки, подолання корупції, покращення законодавства».

«Прогрес очевидний. Українська економіка зростає, зростає і експорт до ЄС. І в міру нашої спільної роботи, я хочу запевнити наших українських партнерів, що вони можуть розраховувати на допомогу ЄС», - зазначила Мальмстрьом.

Раніше вона повідомила, що квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави-члени ЄС.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС запрацювала з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 6,5 млрд дол.