Експорт українського продовольства в ЄС з початку року зріс майже на 70%

Експорт продовольчих товарів українського виробництва в країни Європейського союзу зріс з початку року - старту режиму Зони вільної торгівлі - на 68%, в цілому експорт в ЄС зріс на 7%, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку України Степан Кубів.

"Українські виробники активно використовують преференції в рамках торгівлі між Україною та ЄС, експорт продовжується і поза меж тарифних квот. Станом на кінець липня повністю використано 9 тарифних квот на сільгосппродукцію. Традиційно використана квота на м'ясо птиці, тарифна квота на вершкове масло і молочні пасти використана на 46%, на сухе молоко - на 30%. Загалом треба сказати, що експорт до ЄС цього року зріс на 7%, особливо по продовольчих товарах - на 68%", - сказав Кубів.

Він також повідомив, що українські експортери отримали близько 30 тисяч сертифікатів EUR.1 для оформлення вивезення товарів з України за стандартами ЄС, а 86 підприємств отримали статус уповноваженого експортера, що дало їм право експортувати продукцію в ЄС без необхідності отримання сертифіката.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2016 року становив 880,7 мільйона доларів, тоді як за аналогічний період попереднього року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з профіцитом на рівні 42,4 мільйона доларів.

Експорт товарів з України в січні-квітні 2016 року до січня-квітня 2015 року знизився на 13,9% - до 10,813 мільярда доларів, імпорт - на 6,6%, до 11,694 мільярда доларів. Обсяг експорту товарів у країни ЄС порівняно аналогічним періодом попереднього року зріс на 0,7% - до 4,315 мільярда доларів і склав 39,9% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 2,1% - до 5,241 мільярда доларів і склав 44,8% в загальному обсязі імпорту. Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 37,9% - до 921,4 мільйона доларів, імпорту - на 44,3%, до 1,365 мільярда доларів.

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