Більше половини польських роботодавців готові наймати українців на керівні посади – експерт

Близько 60% польських роботодавців готові наймати українських трудових мігрантів на посади середньої та вищої керівної ланки, повідомив на прес-конференції голова Польсько-Української господарської палати Яцек Пєхота.

Читайте такожПольща може стати "містком" для виходу українських товарів на європейський ринок – експерт

«Вперше спостерігається попит на керівників середньої ланки. У планах роботодавців є пошук керівників вищої ланки. Близько 60% польських роботодавців дивляться на Україну (для пошуку таких фахівців - УНІАН)», - сказав він.

Причиною цьому, як зазначив Пєхота, є кадровий дефіцит у Польщі кваліфікованих працівників, оскільки багато польських фахівців виїжджають до Західної Європи і скандинавських країн.

Водночас він повідомив, що близько 20% польських роботодавців розглядають українських трудових мігрантів як працівників, яких можна працевлаштувати на гірших умовах, ніж для своїх громадян.

Як повідомляв УНІАН, на думку директора Інституту українсько-польського співробітництва Юрія Карягіна, створення профспілки українців у Польщі допоможе підвищити захист прав, а також рівень оплати праці трудових мігрантів з України.

Експерти оцінюють кількість працюючих у Польщі українців на рівні 800 тис. – 1 млн осіб, а за даними польської сторони таких трудових мігрантів налічується 900 тис. осіб.