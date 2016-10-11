Кабмін затвердив порядок підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні

Кабінет міністрів України затвердив порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко на засіданні зазначив, що проект дозволить державним органам активніше брати участь у програмах Twinning, посилити свою інституційну спроможність.

Він уточнив, що документ погоджено із зацікавленими державними органами.

Twinning - це інструмент інституціональної розбудови і нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади держав-членів ЄС та країн-бенефіціарів. Twinning має на меті допомагати країнам-бенефіціарам покращувати та підсилювати адміністративне функціонування органів державної влади, їх структуру, людські ресурси, управлінський потенціал, що має сприяти апроксимації acquis communautaire (законодавство ЄС).

Інструмент Twinning містить рамки, які регулюють співпрацю між державним органом (бенефіціаром) та органом-партнером від країни-члена ЄС. Разом вони розробляють та впроваджують проект Twinning в країні-бенефіціарі.

Визначальною рисою проекту Twinning є безпосередній обмін специфічним досвідом в окремо взятій сфері державного регулювання з метою впровадження норм та стандартів ЄС, передачу “ноу-хау” та передової практики між державними органами країн-членів ЄС та їхніми партнерами-бенефіціарами, набуття унікального національного досвіду.