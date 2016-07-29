ЄС допоможе Україні грішми на "європеїзацію" авіазаконодавства

Європейський Союз в рамках проекту Twinning виділить 1,6 млн євро технічної допомоги для адаптації законодавства України у сфері сертифікації аеродромів, аеропортів, льотної придатності повітряних суден до відповідних норм і стандартів ЄС.

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Як передає кореспондент УНІАН, урочистий старт проекту Twinning відбувся сьогодні, 29 липня, тривалість проекту становитиме 21 місяць.

«Цей проект передбачає підготовку фахівців і суттєву зміну нормативно-правової бази в галузі аеропортів та льотної придатності – замість українських правил, які потребують зміни, будуть впроваджені європейські аналоги, що базуються на вимогах ЄС. Протягом майже двох років ми готові активно працювати в рамках проекту - готувати авіаційні правила, що відповідають нормам ЄС», - повідомив журналістам голова Державної авіаційної служби України, керівник проекту з української сторони Олександр Більчук.

Він зазначив, що протягом цього часу заплановані зустрічі українських фахівців з європейськими авіаційними експертами з метою обміну досвідом.

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Технічну допомогу українській стороні буде надано фахівцями Державного агентства Іспанії з авіаційної безпеки (AESA).

«Реалізація проекту дасть змогу нам підвищити авіаційну безпеку, а також сприятиме сталому розвиткові цивільної авіації в Україні, її інтеграції в транспортну систему ЄС», - наголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян, який також був присутній на зустрічі.

Крім того, міністр висловив сподівання, що угоду про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною і Європейським Союзом буде підписано цього року.

«На моє глибоке переконання, наша держава не може бути заручником цієї ситуації (спору між Великою Британією й Іспанією щодо визначення території Гібралтару - УНІАН). Відкрите небо з Україною - це не питання державності Гібралтару. Це лише питання одного аеропорту, який ми готові винести за рамки договору і не здійснювати польоти туди взагалі. Сподіваюся на мудрість європейських партнерів... Я сподіваюся, що вирішення цього питання буде успішним, що зрештою в цьому році ми зможемо поставити підписи з обох сторін. Зі своєї сторони я готовий поставити підпис уже дуже давно», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві інфраструктури очікували, що переговори про підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною і Європейським Союзом буде завершено до кінця цього літа. Плани підписати угоду було озвучено ще в 2015 році, однак це не представлялося можливим без вирішення спору між Великою Британією й Іспанією щодо Гібралтару, оскільки Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямі. Питання визначення цієї території обговорюється європейською й українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

3 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. Омелян наголошував, що вихід Великої Британії з Європейського Союзу ускладнить переговори про підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною і Європейським Союзом.