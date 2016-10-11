"Укроборонсервіс" і словацька компанія домовилися про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні

Державна компанія "Укроборонсервіс" і словацька компанія Grand Power S. R. O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання договору відбулося сьогодні, 11 жовтня, в ході міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека-2016".

"Словацька компанія сконструювала і виробляє два види короткоствольної зброї - це пістолет K100 та пістолет-кулемет K105. Він виконаний за всіма стандартами НАТО і перебуває на озброєнні словацької поліції, а також пістолет-кулемет K105 поставляється до інших країн. Ми будемо їх збирати повністю у нас на підприємстві "Укроборонсервіс" з перспективою поставляти цю зброю нашим Збройним силам, Нацгвардії, МВС", - прокоментував УНІАН дану угоду директор "Укроборонсервісу" Сергій Микитюк.

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При цьому він зазначив, що найближчим часом компанія вироблятиме зброю в тестовому режимі і зосередиться на забезпечення внутрішнього ринку.

"Ми не будемо виділяти додаткові кошти. У нас є в наявності потужності, які дозволяють нам організувати практично повноцінне складання цієї зброї", - додав Микитюк.

Як повідомляв УНІАН, торік "Укроборонпром" представив низку розробок заводу "Маяк". Зокрема, завод презентував вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм і нову портативну гвинтівку "Гопак" калібру 7,62 мм. Крім того, на підприємстві був також розроблений 120-мм міномет "Молот" і танковий кулемет КТ-7,62 із збільшеною скорострільністю і прицільною дальністю.