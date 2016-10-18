Україна та Норвегія домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна та Норвегія підписали рамкову угоду про технічне і фінансове співробітництво між країнами в сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

З української сторони документ підписала заступник глави Мінекономрозвитку Юлія Ковалів.

"Норвегія давно підтримує Україну на міжнародній арені, і уряд докладає максимум зусиль, щоб поглибити двосторонню економічну співпрацю та залучення інвестицій. Угода, яку ми підписали, - це потужний сигнал для норвезьких інвесторів, що уряд цієї країни високо оцінює прогрес у реформах, якого досягла Україна", - зазначила вона.

За словами заступника глави Мінекономрозвитку Максима Нефьодова, який брав участь у підготовці угоди, досягнуті домовленості дозволять створити організаційно-правові основи для українсько-норвезького співробітництва у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

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"Рамкова угода - це стійка основа для реалізації різних проектів технічної допомоги. На основі цього документа, який команда Олени Трегуб (директор департаменту координації міжнародних програм Мінекономрозвитку - УНІАН) готувала майже рік, Україна зможе отримувати допомогу від норвезьких партнерів", - підкреслив Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, обсяг допомоги Україні з боку Норвегії в 2015 році склав 310 мільйонів норвезьких крон (36,5 мільйона євро) і був направлений на макрофінансову стабілізацію, розвиток державного управління, енергетики, енергоефективності, радіаційної безпеки, сприяння торгівлі та євроінтеграції, а також на гуманітарну допомогу.