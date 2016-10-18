Кабмін готовий брати "під ключ" супровід великих інвестпроектів - Гройсман

Кабінет міністрів України готовий брати "під ключ" супровід великих інвестиційних проектів, оскільки формування сприятливого інвестиційного клімату є ключовою умовою зростання економіки країни.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з представниками французького бізнесу, що працює в Україні.

Зустріч пройшла напередодні українсько-французького ділового форуму, який відбудеться у Парижі 27-28 жовтня.

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"У період трансформацій у бізнесу виникають певні нетипові проблеми. Але завдання уряду - ці проблеми знімати з порядку денного і робити все для того, щоб інвестиції та бізнес були успішними, - цитує прес-служба Гройсмана. - Вирішити амбітне завдання відновлення економічного зростання неможливо без якісного інвестиційного ділового клімату. І тому для мене важливо розуміти, яким є реальний стан справ, які проблеми, успіхи, у чому потрібна підтримка держави та де держава має стати надійним партнером для інвестицій. Ми готові взяти на себе зобов'язання підтримки і супроводу інвестиційних проектів "під ключ". Це буде нашим завданням".

Гройсман нагадав, що вже завтра, 19 жовтня, Кабмін прийме рішення про створення Офісу супроводу інвестицій, який стане "точкою входу" інвестицій, займеться супроводом великих, а потім та середніх інвестиційних проектів, а також буде вести моніторинг ділового середовища.

Як повідомляв УНІАН, вперше Гройсман висловив ідею створення Офісу залучення, супроводу і просування інвестицій в травні поточного року. Пізніше він не раз підкреслював, що Офіс має стати "точкою входу" інвесторів в Україну, але при цьому бути додатковим інструментом до іншого інвестиційного органу – Національному інвестиційному раді, створеному за пропозицією президента України Петра Порошенка в кінці серпня поточного року.

Голова інвестради Борис Ложкін зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити близько 3-5 мільярдів доларів інвестицій.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.