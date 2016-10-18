ЄС не вітає розгляд у СОТ питання продембарго РФ щодо української та європейської продукції

18:55, 18 жовтня 2016
Євробізнес
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Європейський Союз не вітає розгляд у Світовій організації торгівлі питання продовольчого ембарго Росії щодо української та європейської продукції, оскільки вважає обмеження відповіддю РФ на санкції, запроваджені ЄС, а пізніше й Україною.

ЄС вважає обмеження відповіддю РФ на антиросійські санкції / фото: УНІАН

Про це заявив глава торговельного сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН і Представництва ЄС #EUkrаine.

«Щодо обмежень, які Росія запровадила щодо продовольчої продукції і які також були застосовані до Європейського Союзу, вони ще не дійшли до етапу розгляду в СОТ, і ми сподіваємося, що вони не розглядатимуться в СОТ», - сказав він.

За словами Берджа, ЄС вважає російське ембарго виключно політичним питанням, а компетенція СОТ не передбачає можливості розгляду випадків з запровадженням ембарго і контрембарго.

«Ми розглядаємо це як реакцію Росії на санкції, які ЄС і Україна запровадили щодо Росії. Це політичне питання, ми не хочемо його розгляду в контексті Всесвітньої організації торгівлі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів своєю територією в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

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15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації торгівлі розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про запровадження ембарго на транзит українських товарів через російську територію в напрямку третіх країн.

Росія відмовилася включити Європейський Союз як третю сторону в спір у рамках Всесвітньої організації торгівлі щодо блокування РФ українського транзиту, проте, за словами Берджа, не зможе цього зробити на наступних етапах розгляду справи.

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