Росія відмовилася включити ЄС в транзитний спір з Україною в СОТ

Росія відмовилася включити Європейський Союз в якості третьої сторони в спір в рамках Всесвітньої торгової організації щодо блокування РФ українського транзиту, проте не зможе цього зробити на наступних етапах розгляду справи.

Про це заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та представництва ЄС "#EUkrаine".

"Є один конкретний кейс, який Україна ініціювала у Всесвітній торговій організації, що стосується заборони транзиту, введеного Росією в цьому році. В рамках цієї конкретної справи Україна звернулася до ЄС з проханням стати зацікавленою третьою стороною. Я повинен повідомити, що першою реакцією, яку ЄС отримав від Росії, була відмова у проханні стати третьою стороною при розгляді справи", – сказав Бердж.

За його словами, на даному етапі розгляду Росія має повноваження не допускати ЄС в якості третьої сторони, однак на наступних етапах можливості блокування у неї не буде.

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"Зараз вони (Росія – УНІАН) можуть це зробити. Але якщо справа дійде до наступних етапів розгляду, а я певен, що дійде, то Росія не зможе перешкоджати залученню ЄС, тому турбуватися не про що", – запевнив Бердж.

Як повідомляв УНІАН, раніше єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем повідомила, що Європейський Союз направив у Всесвітню торговельну організацію (СОТ) офіційний лист про намір приєднатися в якості третьої сторони до позовами, поданими Україною у СОТ проти торговельних і транзитних обмежень з боку Російської Федерації.

15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року із-за того, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.