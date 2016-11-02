Омелян розповів, коли на український авіаринок зайдуть європейські лоукости

Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб наступний рік був роком заходу лоукостів. Нас дещо стримує відсутність угоди про відкрите небо з Європейським Союзом. Я сподіваюся, що це не буде головною перешкодою, щонайменше один аеропорт нас повинен точно порадувати в Україні появою європейського лоукоста дуже знаного. Я би дуже хотів, щоб це був не один, а декілька з них", – сказав він.

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Омелян додав: "Такі плани є, ми зараз ведемо переговори, але треба розуміти, що від початку переговорів, які почалися у серпні цього року, до фізичного виходу їх на маршрути – це мінімум рік. Тому десь друга половина 2017 року".

Як повідомляв УНІАН, за словами Омеляна, проведені з європейськими бюджетними авіаперевізниками переговори показали, що вони не готові виходити на український ринок, поки Україна не підпише угоду про "відкрите небо" з Євросоюзом.