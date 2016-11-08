ЄС створить венчурний фонд на 400 мільйонів євро для розвитку нових проектів в Європі

Європейський Союз виділить 400 мільйонів євро для створення венчурного фонду з підтримки європейських стартапів.

ЄС профінансує 25% фонду, решту суми виділять приватні інвестори. Таким чином, загальний розмір фонду складе 1,6 мільярда євро, повідомляє ZN.ua.

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"У Європі немає проблем зі створенням нових компаній, є проблема фінансування їх зростання на початковому етапі. В результаті, їх купують венчурні фонди з інших частин світу", - заявив на всесвітньому Веб Саміті в Лісабоні єврокомісар з досліджень, науки та інновацій Карлос Моэдас.

За його словами, венчурний фонд дозволить компаніям не тільки починати свою діяльність в Європі, але і бурхливо розвивати свій бізнес, не залишаючи континенту.