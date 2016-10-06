Інтеграція України в європейську економіку стимулюватиме внутрішнє зростання - представник ЄК

Збільшення рівня інтеграції України з Євросоюзом дозволить включити українську економіку в європейські ланцюжки створення доданої вартості і тим самим стимулюватиме внутрішнє зростання, заявив директор Директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів про розширення Євросоюзу Крістіан Даніельсон.

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«В України є реальна можливість приєднатися до європейських ланцюжків створення доданої вартості. Це саме те, що створює економічне зростання», - сказав Даніельсон на Київському міжнародному бізнес-форумі.

Вживане економістами поняття «ланцюжок створення доданої вартості» зазвичай включає такі основні елементи: проектування, виробництво, маркетинг, дистрибуцію і післяпродажне обслуговування споживача.

За словами Даніельсона, Євросоюз готовий підтримувати ініціативи України щодо подальшого реформування та інтеграції в європейську економіку як консультативно, так і фінансово.

«ЄС вже виділив 7 млн євро на технічну і макрофінансову допомогу Україні із загального пакету в 13 млрд дол. ... Ми підтримуємо реформи в Україні. Ми прикриваємо ваш тил», - зазначив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, Україна для досягнення високих темпів економічного розвитку повинна переформатувати структуру виробництва таким чином, щоб забезпечити збільшення обсягів виробництва товарів з високою доданою вартістю.

Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 13%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%. Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.