ЄБРР надасть "Ощадбанку" кредит на 50 мільйонів євро для підтримки бізнесу

Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про приєднання до програми сприяння розвитку торгівлі, який дозволить державному "Ощадбанку" залучити кредит на 50 мільйонів євро для підтримки українського бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали міністр фінансів Олександр Данилюк, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж, голова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунер і голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Згідно з повідомленням прес-служби держбанку, програма сприяння розвитку торгівлі ЄБРР спрямована на розвиток міжнародної торгівлі в країнах операцій європейського банку, в тому числі України. В рамках цієї програми ЄБРР надає гарантії банкам.

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Як спільно УНІАН, рада директорів ЄБРР прийняла рішення про виділення державному "Ощадбанку" кредитної лінії в розмірі 50 мільйонів євро в рамках програми торговельного фінансування (TFP), спрямованої в тому числі на підвищення комерціалізації українського банку та його підготовку до можливої часткової приватизації в майбутньому.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.