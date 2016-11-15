Кабмін уповноважив наглядову раду "Ощадбанку" узгодити з ЄБРР кредит на 50 мільйонів євро

Кабінет міністрів України погодив завдання своїм представникам на голосування в складі наглядової ради державного "Ощадбанку" для узгодження Меморандуму з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як наголошується в коментарі до розпорядження уряду №826-р, розміщеному на сайті Кабміну, підписання меморандуму дозволить "Ощадбанку" приєднатися до програми сприяння торгівлі та залучити від ЄБРР кредитну лінію на 50 мільйонів євро, рішення про надання якої було прийнято радою директорів ЄБРР 4 жовтня.

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Також повідомляється, що в порядку денному ради - узгодження цільових орієнтирів і дій банку, передбачених Дорожньою картою трансформації "Ощадбанку", а також затвердження умов договору з зовнішнім аудитором банку, який забезпечить перевірку фінансової звітності банку.

Як спільно УНІАН, рада директорів ЄБРР прийняв рішення про виділення державному "Ощадбанку" кредитної лінії розміром 50 мільйонів євро в рамках програми торговельного фінансування (TFP), спрямованої в тому числі на підвищення комерціалізації українського банку і його підготовку до можливої часткової приватизації в майбутньому.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.